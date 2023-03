Online-Dialog zum Ukraine-Krieg

9.3. + 5.4. + 2.5.23: Dialog-Gespräche anlässlich des Ukraine-Krieges (online)

"Was beschäftigt mich in Bezug auf den Krieg Russland-Ukraine? Was liegt oben auf? Was sind meine Gedanken dazu?"

Der Versöhnungsbund möchte Räume für einen Dialog eröffnen und bietet dafür drei Online-Abende an, die innerhalb der Frühjahrsmonate stattfinden. Beim Auftakt im März leiteten Annette und Thomas Nauerth die Dialogrunde an. Die kommenden Abende moderiert Eva-Maria Willkomm mit der Methode "Gespräch aus der Stille". Der Fokus liegt auf dem Zuhören, das durch diese besondere Art der Kommunikation unterstützt wird. Damit wollen wir versuchen, konstruktiv über das schwierige Thema ins Gespräch zu kommen.

Die Dialogabende beginnen jeweils um 19 Uhr, sind auf ca. 90 Minuten ausgelegt und finden im Online-Raum des Versöhnungsbundes statt (für Link bitte Mail an Geschäftsstelle senden bzw. im Newsletter gucken).