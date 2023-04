Online-Gespräch zu Kolonialismus

Auf dem internationalen Council des International Fellowship of Reconciliation (IFOR), das im November 2022 in Juba im Südsudan - und damit erstmals in 100 Jahren auf dem afrikanischen Kontinent - stattgefunden hat, wurde eine Erklärung verabschiedet, die sich mit Kolonialismus, seinen Folgen und dem Umgang damit befasst.

Die Erklärung ist hier auf Deutsch und im Englischen Original nachzulesen: https://versoehnungsbund.de/2022-ifor-statement-colonialism-and-africa

Der deutsche Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes hat in den letzten Jahren diverse Veranstaltungen zum Themenbereich Rassismus gemacht und zuletzt auf dem Seminar zu Kritischen Weißsein beschlossen, sich damit zu beschäftigen, was die IFOR-Erklärung für den deutschen Verband bedeutet und welche Konsequenzen wir daraus ziehen.

Dafür laden wir herzlich zum Online-Gespräch am 25.4. um 19 Uhr ein. Das Treffen ist auf ca. 90 Minuten ausgelegt und findet im Online-Raum des Versöhnungsbundes statt (Link im Newsletter oder nach Anmeldung per Email an die Geschäftsstelle).