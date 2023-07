Ab 10.10.23: Skills for Action - Online Workshops

Schau her und vernetz dich!

Im Rahmen unseres Erasmus+-geförderten Programms LeoRevLife, veranstalten der österreichische und deutsche Zweig des Internationalen Versöhnungsbunds gemeinsam vier Online-Workshops. Für die Workshops sind keine technischen oder gestalterischen Vorkenntnisse erforderlich und wir freuen uns über eine bunte Gruppe interessierter Teilnehmer:innen aus verschiedenen Altersgruppen.

Teil 1: Schau her! – Durch richtige Gestaltung und mit einfachen Werkzeugen Aktivismus unterstützen

Termin: 10. Oktober (Deutsch) und 12. Oktober (Englisch) um 19 Uhr, Online

mit Lucia Hämmerle vom Österreichischen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes

"Wir wenden uns an alle Macher:innen mit Visionen, Aktionen und praktischem Engagement, die ihre Materialien mit Wissen um Gestaltung, Farbenlehre und Typografie verbessern wollen. Zusätzlich gibt es Links zu wichtigen Ressourcen (Bilder! Videos! Vorlagen!) und Programmen, die die visuelle Komponente in unserem Engagement ohne großen Aufwand ansprechend und kreativ verbessern. Dafür sind keine Vorkenntnisse oder Perfektionsansprüche nötig – ein Angebot für Nicht-Grafiker:innen und Design-Interessierte, die ihre Visionen und Anliegen in den Mittelpunkt stellen wollen."

Teil 2: Vernetz dich! - Kollaborative Tools und datenschutzsensibler Digital-Aktivismus

Termin: 17. Oktober (Deutsch) und 19. Oktober (Englisch) um 19 Uhr, Online

mit Marco Geue vom Deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbunds

"Welche digitalen und technischen Hilfsmittel nutzt du aktuell für dein Engagement? Wie vernetzt du dich? Wie informierst du dich? Wie arbeitest du mit anderen zusammen? Wie sicher fühlst du dich in digitalen Räumen?

In diesem Workshop werden wir gemeinsam sammeln, welche digitalen Tools und technischen Geräte unseren aktivistischen Alltag aktuell prägen. Wir werden uns darüber austauschen, wo sie uns die Arbeit erleichtern und Vernetzung und Austausch ermöglichen und welche Apps und Hilfsmittel besonders empfehlenswert sind. Und wir schauen uns an, wann uns die verheißungsvollen digitalen Organisations- und Austauschmöglichkeiten überfordern, uns Steine in den Weg legen und uns verunsichern, weil wir z.B. nicht wissen, was mit unseren Daten geschieht oder wir uns technisch ausgeschlossen fühlen."

Wenn ihr an einem oder mehreren der Workshops teilnehmen wollt, schickt bitte eine kurze Email an marco.geue@versoehnungsbund.de . Das hilft uns in der Vorbereitung.

Eine kurzfristige Teilnahme ohne Anmeldung ist aber auch möglich. Unter folgendem Link werden wir rechtzeitig die Zugangsdaten zum Online-Raum teilen:

https://versoehnungsbund.de/2023-skills-action-online-workshops