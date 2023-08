Anmeldung bis 28.08.2023: „Platz für alle" - Begegnungstage auf Burg Bodenstein

Begegnungstage zum Jahreswechsel

28.12.2023 – 01.01.2024, Familienbildungsstätte Burg Bodenstein



„Platz für alle“ ist das Motto, unter dem die Begegnungstage zum Jahreswechsel 2023/24 stehen. Sie werden inhaltlich gestaltet von der Familienbildungsstätte Burg Bodenstein, der Ökumenischen Initiative Eine Welt (www.oeiew.de) und dem Internationalen Versöhnungsbund (www.versoehnungsbund.de).

Die Welt, in der wir leben, kann nicht so bleiben, wie sie ist. Das spüren alle! Aber wo mit der Veränderung beginnen? Und wie verorte ich mich selbst in dieser Welt der Veränderung? Solchen und ähnlichen Fragen werden wir nachgehen. Dazu wird es inhaltliche und methodische Impulse aus der Bildungs-, Friedens- und ökologischer Arbeit geben. Natürlich ist auch genug Raum für Begegnung, Erholung und Austausch.

Eingeladen sind alle Familien und Einzelpersonen, die Lust haben, Erholung und Nachdenken, Bewegung und Innehalten, Ausprobieren von Neuem und Würdigung von Bewährtem miteinander zu verbinden. Der Silvestertag wird festlich gestaltet. Dazu gehört ein Abendgottesdienst ebenso dazu wie ein festliches Buffet, ein vielfältiges Abendprogramm und die Gelegenheit, in das neue Jahr hineinzutanzen.

Leitung: Anne-Kristin Flemming und Annette Nauerth (Versöhnungsbund)

Weitere Infos und Anmeldung bis 28.08.2023: https://www.burg-bodenstein.de/familienangebote/