Herbsttagung Wurzeln der Gewaltfreiheit

17.11.- 19.11.23, Hannover - mit Reiner Gertzen und Martina Freise von gewaltfrei handeln e.V.

Wir möchten euch herzlich einladen zu unserer Herbsttagung mit dem Thema "Wurzeln der Gewaltfreiheit".

Nur gemeinsam können wir erfahren, welche Wurzeln der Gewaltfreiheit in jeder* und jedem* von uns liegen und welche Bedeutung sie für uns haben.

Deshalb schaffen wir an diesem Wochenende Raum für persönlichen Austausch, in dem wir unsere Prägungen, Erfahrungen, Perspektiven und Gedanken teilen können.

Durch den Dialog möchten wir ein tieferes Verständnis für die jeweilige Bedeutung der gewaltfreien Wurzeln gewinnen und gemeinsam überlegen, wie wir mit diesen unterschiedlichen Werten und Glaubenssätzen innerhalb des VBs umgehen möchten.

Welche Wurzeln sind zukunftsfähig? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen um? Finden wir Möglichkeiten unseren Verband für nächste Generationen attraktiv zu gestalten und dennoch unsere Wurzeln weiter leben zu lassen?

Wir freuen uns auf den Austausch mit euch!



Anmeldung bitte bis zum 08.10.23 an die Geschäftsstelle (vb@versoehnungsbund.de)