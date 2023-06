Save the date! Jahrestagung 2024

Die Jahrestagung 2024 wird wie immer am Himmelfahrtswochenende stattfinden, diesmal vom 9.-12. Mai 2024 in Arendsee.

Am 27.8.2023 wird es ein Planungstreffen in Berlin geben, an dem sich alle Interessierten beteiligen und erste Ideen für die Tagung zusammen entwickeln können.

Wer generell Interesse an der Mitwirkung an der Jahrestagung signalisieren möchte, melde sich gerne per Email bei der Geschäftsstelle: vb@versoehnungsbund.de

Die Tagung ist zugleich die Abschlussveranstaltung des Erasmus+Projekts "Voneinander Lernen in der Revolution für das Leben", das gemeinsam mit dem österreichischen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes diverse Aktivitäten zu diesem Themenkomplex vereint. Weitere Informationen unter: https://versoehnungsbund.de/aktiv/leorevlife-projekt-erasmus