Der Staat Israel: so unjüdisch wie nie in der jüdischen Geschichte

von Jeremy Milgrom

Rabbi Jeremy Milgrom ist Mitbegründer der Rabbiner für Menschenrechte, er engagiert sich u. a. gegen die Vertreibung der Jahalin-Beduinen in Israel und war auf einer Jahrestagung des VB in Bonn einer der Referenten. Der Artikel ist vollständig nachzulesen in pax-zeit 2 / 2004 unter dem Titel „Kein Krieg ist gerechtfertigt. Israels Regierung hat noch nie so unjüdisch gehandelt“ (S. 9-11) Herzlichen Dank für die Abdruckrechte!

In unserem Tischgebet loben wir Gott, der für die Nahrung aller sorgt. Sollten wir das nicht auch tun? Die letzten sechs Monate in Gaza zeigen, dass Menschen aufhören, als Partner:innen Gottes für den Schutz des Lebens, seine Unversehrtheit und das Recht auf Nahrung zu sorgen. Ich möchte diese Pervertierung der Natur und des göttlichen Willens aus jüdischer Perspektive prüfen.

Barmherzigkeit: Kennzeichen des Judentums

Eine talmudische Betrachtung: „Barmherzig, sanftmütig und hilfsbereit zu anderen zu sein, sind die Eigenschaften, die wir Juden anstreben, und wenn Menschen das Gegenteil tun, wenn sie grausam, arrogant und hasserfüllt sind, wie können sie Juden sein?“ Das hebräische (und arabische!) Wort für ‚barmherzig‘ ist ‚rahman‘, das mit ‚rehem‘, ‚Schoß‘, verwandt ist. So lernen wir Barmherzigkeit aus dem Prozess der Schaffung und Pflege von Leben. Traurig ist, dass die Hauptver-treter:innen des Judentums – die israelische Regierung und etablierte Vertreter:innen in Israel, Mainstream-Rabbiner und Gemeindeleiter in der Diaspora – so unjüdisch wie nie in der jüdischen Geschichte gesprochen und gehandelt haben. Während ich dies am Beginn des Frühjahrs 2024 schreibe, sind Zehntausende Nichtkombattanten, überwiegend Frauen und Kinder, getötet worden. Millionen Menschen im Gazastreifen wird Nahrung, Wasser, medizinische Versorgung und Zuflucht verweigert. Doch die humanitäre Sorge um das Wohlergehen aller, Juden wie Nicht-Juden, die jüdisches Gemeinschaftsleben kennzeichnet, scheint völlig verdunstet zu sein. Wie konnte das geschehen?

Ich schreibe dies Euch, einem empfindsamen deutschen Publikum, meinen Partner:innen in den Friedensbemühungen seit mehr als dreißig Jahren. Ich hoffe, ihr verzeiht mir folgende verstörende Bemerkung:

Den Feind auslöschen

„Am Ende des Zweiten Weltkrieges plante eine Gruppe von Israelis, die in der britischen Armee und der Haganah gedient hatte, zahlreiche Racheakte in Deutschland. Die nationalen Gremien des entstehenden Staates Israel verboten ihnen aber, ihre Pläne auszuführen, weil sie befürchteten, dass sie die Gründung des Staates verhindern könnten. Die nationalen Gremien wägten also einen Wert gegen einen anderen ab und entschieden, dass der Wert der Staatsgründung Vorrang vor den Racheakten gegen das deutsche Volk hat, obwohl es Zeit war, die Shoah zu rächen. Heute, wo der Staat vor der Zerstörung des 7. Oktober steht, ist es uns erlaubt, zu rächen, was die Nachkommen Amaleks uns angetan haben.“

Das ist der letzte Absatz eines Leserbriefs, der am 29.3. in Haaretz (dem israelischen Pendant zur New York Times) veröffentlicht wurde. Er wurde nicht von einem Extremisten geschrieben, sondern von David Bar-Ophir, einem Richter im Ruhestand. Seine Kollegen verurteilen gewaltlose palästinensische Aktivisten routinemäßig zu Gefängnisstrafen. Zudem erlauben sie der Regierung fast immer, die Häuser der Familien palästinensischer Kämpfer abzureißen und palästinensisches Land für den Bau illegaler israelischer Siedlungen auf besetztem Land zu enteignen.

In der biblischen Geschichte war Amalek eines der einheimischen Völker, die das Land bewohnten, gegen das die Israeliten kämpften, nachdem sie von Moses aus der Sklaverei befreit waren. An zwei Stellen in der Thora (Exodus 17 und Deuteronomium 25) wird den Amalekitern ein ewiger Krieg er-klärt. Das Gebot gilt aber nach Ansicht der meisten jüdischen Kommentator:innen nicht mehr, da das Volk der Amalekiter real nicht mehr existiert. Aber die Vorstellung, einen gnadenlosen Feind vollständig zu beseitigen, lässt sich nicht tilgen; sie diente vor wenigen Generationen als Inspiration für die Rachefantasie gegen die Deutschen und ist heute in den dunkelsten Ecken der israelischen Gesellschaft in Bezug auf die Palästinenser:innen wieder aufgetaucht.

Bewahrung des Judentums statt Verschanzung des Staates

„Wer den Tod eines einzigen Menschen verursacht, hat im Grunde den Verlust einer ganzen Welt herbeigeführt.“ (Mischna Sanhedrin). (…)

Israels politische und geistliche Führer und seine internationalen Unterstützer:innen haben entschieden, dass Israel keine Verpflichtung hat, den Palästinenser:innen mit Barmherzigkeit, Sanftmut und Hilfsbereitschaft zu begegnen, Eigenschaften, die für die jüdische Identität wesentlich sind (…). Die Tilgung dieser Eigenschaften begann nicht als Reaktion auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober; sie ist seit den Anfängen des Zionismus vor 140 Jahren mehr oder weniger präsent und hat nun ein nie dagewesenes Maß an Brutalität erreicht. (…)

Mit starker Liebe umarmen

Als jemand, der in der Bibel nach Wahrheit und Inspiration sucht, habe ich das Gebot für Israel, die einheimischen Völker Kanaans auszulöschen, nie als göttlich akzeptiert. Ich empfinde es als entsetzlich, dass ein solches Gebot heute von vielen als gültig angesehen wird. Die jüdische Tradition hat solche blutrünstigen Passagen zugunsten des Strebens nach Frieden und der Heiligkeit allen menschlichen Lebens aufgehoben und für nichtig erklärt. Die Wiedereinführung von Rache und Völkermord bedeutet, den Prozess der weiteren Erkenntnis und Vervollkommnung auszuhöhlen, der das Beste im Judentum hervorbringt. Diejenigen, die das jüdische Volk respektieren, ihm verbunden sind und es lieben, sollten diesen Rückfall nicht dulden und schon gar nicht gutheißen.

Ich weiß wirklich nicht, wie ich mit jemandem umgehen soll, der das Verhungern befürwortet. In meinen Augen ist das eine unfassbar barbarische Form der Folter. Die, die das tun, haben ihre Menschlichkeit verloren. Aber wir können sie nicht aufgeben und wegschauen. Wir müssen sie viel-mehr mit einer starken Liebe umarmen, die unsere Sorge um ihre Sicherheit und ihr Überleben zeigt, ihnen aber verbietet, denen zu schaden, die das traurige Schicksal haben, unter ihrer Kontrolle zu stehen.

Politische Lösungen werden angeboten und diskutiert. Ich unterstütze weiterhin die Schaffung eines binationalen Staates und die Rückkehr der palästinensischen Geflüchteten. Aber Nahrung, Wasser, Unterkunft und medizinische Versorgung sind sofort ohne Ausreden, Bedingungen oder Verzug bereitzustellen.

In unseren monotheistischen Traditionen ist Gott ein Gott von Liebe und Barmherzigkeit. Wenn wir Gott lieben und fürchten, müssen wir diese Eigenschaften leben.