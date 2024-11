Online-Workshop: Anti-Bias – Mit Schwung in die Zukunft!



Entdecke das Potential von Vielfalt und bring frischen Wind in deine Öffentlichkeitsarbeit!



Wann: Am 07. Dezember

Uhrzeit: 10 – 15 Uhr

Wo: Online



Du möchtest neue Mitglieder gewinnen und unterschiedliche Zielgruppen ansprechen? Dann ist dieser interaktive Workshop genau das Richtige für dich! Hier beschäftigen wir uns mit gesellschaftlichen Strukturen und deren Auswirkungen auf die Vereinsebene.

Wir betrachten im Workshop die verschiedenen Diskriminierungsebenen und erarbeiten gemeinsam Wege, um beispielsweise verschiedene Altersgruppen ansprechen zu können, um Menschen mit Migrationserfahrung einladen zu können oder auch Menschen mit Behinderung die Mitwirkung zu ermöglichen. Gibt es vielleicht auch engagierte Interessierte, an die wir noch gar nicht gedacht haben?

Der Online-Workshop bietet die Möglichkeit, die eigene Öffentlichkeitsarbeit unter die Lupe zu nehmen, über den Tellerrand zu schauen und Ideen zu entwickeln, was Diversitätsbewusstsein und Diskriminierungskritik für dich bedeuten könnten, um einen guten Weg für die Zukunft zu finden.



Das erwartet dich:

Teil 1: Perspektivwechsel – Wie nehmen wir Unterschiede in der Gesellschaft wahr und wie können wir wertschätzend damit umgehen?

Teil 2: Vielfalt in der Öffentlichkeitsarbeit – Wo gibt es noch unbewusste Barrieren, und wie können wir diese überwinden?



Referentin: Kathrin Okafor, eine inspirierende Expertin im Bereich Vielfalt und Bildung, führt uns mit Elan durch den Workshop!



Bringe gerne deine eigenen Materialien wie Flyer oder Homepage-Texte mit – wir werfen gemeinsam einen Blick darauf und entdecken neue Möglichkeiten, deine Öffentlichkeitsarbeit vielfältiger und zugänglicher zu gestalten.



Lass uns gemeinsam über den Tellerrand schauen und voller Begeisterung neue Wege gehen!

Melde dich schnell an und sichere dir deinen Platz – es wird spannend, interaktiv und macht Spaß!

Hier der Einladungslink der bereits am 9:30 Uhr zur Verfügung stehen wird:

https://meet.opentalk.eu/room/70742ae2-e314-4750-abd8-1f04ed659b23?invite=6bc0cd09-b7c6-4c42-bfaa-57ff2ba95784