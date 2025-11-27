21. Werkstatt-Tag der Regionalgruppe Magdeburg

Die Regionalgruppe Magdeburg des Internationalen Versöhnungsbundes lädt herzlich ein zum 21. Werkstatt-Tag. Im Mittelpunkt steht das Thema Friedenslogik – ein Denken und Handeln, das Konflikte von der Perspektive des Friedens her betrachtet.

In vielen Konflikten – ob in der Familie, im Ehrenamt, in der Kommune oder in globalen Zusammenhängen – prallen Sichtweisen hart aufeinander. Oft dominieren Abwehr, Abschottung oder der Glaube an absolute Wahrheiten. Friedenslogik bietet eine Alternative: Sie hilft uns, Konflikte konstruktiver und menschenfreundlicher zu betrachten und unser Handeln entsprechend auszurichten.

Wann?

Samstag, 21. Februar 2026

9.30 – 17.00 Uhr

Wo?

Evangelische Hoffnungsgemeinde Magdeburg

Krähenstieg 2, 39120 Magdeburg

Kosten?

Die Kosten belaufen sich - nach eigenem Ermessen - zwischen 10 und 20 €.

Die Veranstaltung wird von der Regionalgruppe Magdeburg des Internationalen Versöhnungsbundes e.V. in Kooperation mit der Evangelischen Hoffnungsgemeinde Magdeburg organisiert.

Was erwartet Sie?

Nach einer Einführung in das Konzept der Friedenslogik lädt ein Rollenspiel dazu ein, den Ansatz unmittelbar auszuprobieren. Gemeinsam wird untersucht, wie der friedensorientierte Blick in Alltag, Ehrenamt und Beruf umgesetzt werden kann.

Referent:

Joachim Mangold, M.A., Bildungsreferent bei gewaltfrei handeln e.V., Trainer für zivile Konfliktbearbeitung und Mitglied der AG Friedenslogik der Plattform Zivile Konfliktbearbeitung.

Mit Unterstützung von: Barbara und Eberhard Bürger (Regionalgruppe Magdeburg).

Wir freuen uns auf einen erkenntnisreichen und bewegenden Werkstatt-Tag!





