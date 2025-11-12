Wilde FriedensKirche – Einladung zu offenen Gottesdiensten

Auch in den kommenden Monaten finden wieder Gottesdienste der Wilden FriedensKirche statt. Unter freiem Himmel kommen Menschen zusammen, um gemeinsam zu beten, zu singen, still zu werden und Frieden zu feiern – mitten im Alltag, mitten in der Stadt.

Die nächsten Termine:

16. 11. 2025 – Köln, vor dem Domforum

21. 12. 2025 – Dortmund

18. 01. 2026 – Köln, vor dem Domforum

08. 02. 2026 – Dortmund

08. 03. 2026 – Köln, vor dem Domforum

Weitere Informationen finden sich im angehängten Handzettel der Wilden FriedensKirche.

Weitere Informationen und Kontakt:

gudula.frieling@posteo.de

distelwenk@gmail.com