Veranstaltungsbeginn
-
Über uns
- Vision
- Geschichte
- Verbandsstruktur
- Vorstand
- Jugend
-
Regionalgruppen
- Regionalgruppe Berlin
- Regionalgruppe Bielefeld
- Regionalgruppe Bonn-Rhein-Sieg
- Regionalgruppe Cochem-Zell
- Regionalgruppe Darmstadt-Odenwald
- Regionalgruppe Köln
- Regionalgruppe Magdeburg
- Regionalgruppe Mainz
- Regionalgruppe Minden
- Regionalgruppe München
- Regionalgruppe Niederrhein
- Regionalgruppe Schleswig-Holstein und Hamburg
- Regionalgruppe Schwarzwald-Baar
- Satzung
- VB vernetzt
-
VB aktiv
- Friedensreferent Clemens Ronnefeldt
- Friedensreferentin Marion Küpker
-
Jahrestagung
- Jahrestagung 2025: Unsere Erde am Kippen! Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft
- Programm JT25
- Jahrestagung 2024: Über Mauern und Grenzen
- 2023: Der Gewalt widerstehen!
- 2022: Revolution für das Leben!
- 2021: Klimagerechtigkeit jetzt!
- 2019: 150 Jahre Mahatma Gandhi
- 2018: Versöhnte Vielfalt - Die Würde des Menschen ist antastbar
- 2017: Pazifismus vor neuen Herausforderungen
- 2016: Sprachen der Gewaltfreiheit
- Alle Jahrestagungen seit 2002
- Weitere Veranstaltungen
- Kampagnen
-
Kommissionen
- Beloved Communities
- Friedensauftrag und Militär
- Friedensbildung
- Friedenstheologie
- Gender
- Gewaltfreie Kommunikation (GfK)
- Indien
- Leben in Gerechtigkeit
- Talk am Sonntag
- Eigene Projekte
- Unterstützte Projekte
- VB aktuell
-
VB publik
- Friedensblog
- Versöhnung (Unser Rundbrief)
- Texte, Analysen
- Eigene Bücher
- VB auf Youtube
- VB-Shop
- Kontakt