Claudia

Geldermann

Jahrgang 1960, aufgewachsen und studiert in Münster, seit 2007 wohnhaft in Horstmar im Münsterland

Selbst aus gesundheitlichen Gründen leider kinderlos geblieben, lebe, lerne und lache ich beruflich (und natürlich auch privat) schon seit über 40 Jahren mit großen und kleinen Kindern.

Als Grundschullehrerin arbeite ich seit 1992 und in Schulleitung seit 2002 auch in Horstmar an der Grundschule. Ein sehr wichtiges Projekt in der Zeit war u.a. die Kooperation mit NavaJeevan (Bürgerinitiative gegen ausbeuterische Kinderarbeit in Indien 2005 – 2015), die viele gemeinsame Projekte initiiert hat. Der Kontakt zu einigen Mitgliedern des Versöhnungsbundes vor Ort und zu Benjamin Pütter hat mich 2016 zum Versöhnungsbund gebracht.

Ich schätze die generationsübergreifende Zusammenarbeit hier sehr, die vor allem bei den Jahrestagungen deutlich und wirksam wird. Außerhalb der Schule engagiere ich mich parteipolitisch sowie als Mitglied der FairTrade-Town-Initiative in unserer kleinen Stadt.

Im Vordergrund bei allen Aktionen stehen für mich vor allem die Kinder an erster Stelle. Sie ernst zu nehmen und in Entscheidungsprozessen nach Möglichkeit zu beteiligen, ist mir ein großes Anliegen auch in der zukünftigen Vorstandsarbeit.