UKRAINISCHER GEWALTFREIER ZIVILER WIDERSTAND IM ANGESICHT DES KRIEGES/UKRAINIAN NONVIOLENT CIVIL RESISTANCE IN THE FACE OF WAR

Matthias Engelke schickte mir außergewöhnliche Lektüre:

235 gewaltfreie Aktionen in der Ukraine von Februar bis Juni 2022 weist der katalanische Friedensforscher Filip Daza in seiner jüngst erschienen Studie "Ukrainien Nonviolent Civil Resistance in the Face of War" nach - dies mit einer 100jährigen Tradition gewaltfreier Arbeit in der Ukraine im Rücken. Das beweist, dass die Gewaltfreiheit selbst unter Kriegsbedingungen zwar mitunter schwer eingeschränkt wird, aber selbst dort in Teilbereichen Früchte tragen kann. Eine aufschlussreiche Lektüre!

Die Broschüre ist zugänglich u.a. unter https://www.transcend.org/tms/2022/10/ukrainian-nonviolent-civil-resist…

Hier auch die deutschsprachige Fassung, übersetzt von Andreas Zumach: