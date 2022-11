www.kgm-sobernheim.ekir.de

"Ob meine Botschaften ankommen oder nicht, was auf guten Boden fällt oder in die Dornen, erfahre ich eher selten." – so berichtet Clemens Ronnefeldt über die Wirkung seiner vielen Vorträge.

Anfang November hatte ihn der Pfarrkonvent Bad Kreuznach eingeladen. Die Reaktion der Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel, veröffentlicht auf der Homepage der Evang. PAUL-SCHNEIDER-GEMEINDE aus Bad Sobernheim, zeigt diesmal: Die Botschaft ist angekommen.