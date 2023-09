Neues zum Ukrainekrieg

Liebe Friedensinteressierte,

nachfolgend einige Beiträge zum Ukraine-Krieg:

1. WP: Who blew up the Nord Stream pipelines? What we know one year later.

2. Eurotopics: Agrarexporte: Ukraine im Streit mit EU-Nachbarn

3. ZDF: US-Waffenlieferung : Abrams-Kampfpanzer in Ukraine eingetroffen

4. DW: Ukraine: Kann Deutschland Deserteure ausliefern?

5. Evangelisch: Lutherischer Weltbund: Ein friedlicher Kongress unweit des Krieges

6. YouTube: Clemens Ronnefeldt: Krieg in der Ukraine und Bemühungen um einen Waffenstillstand seit März 2022

7. IPPNW: Waffenstillstand und Frieden für die Ukraine

——

1. WP: Who blew up the Nord Stream pipelines? What we know one year later.

https://www.washingtonpost.com/world/2023/09/25/nord-stream-pipeline-explosion-update-russia-ukraine/

Who blew up the Nord Stream pipelines? What we know one year later. By Niha Masih

Updated September 25, 2023 at 10:35 p.m.

(...)

Here is what we know about the investigations, one year later.

What to know

What happened to Nord Stream 1 and Nord Stream 2? Who blew up the Nord Stream pipelines? What is the status of the investigations into the sabotage? What will this mean for the war in Ukraine?

—

Siehe dazu auch:

https://www.spiegel.de/international/europe/investigating-the-attack-on-nord-stream-all-the-clues-point-toward-kyiv-a-124838c7-992a-4d0e-9894-942d4a665778

Investigating the Nord Stream Attack

All the Evidence Points To Kyiv

26.08.2023, 09.50 Uhr

(...)

und

https://www.zeit.de/politik/2023-09/nord-stream-sprengung-ermittlung-zeit-ard-sz?utm_referrer=https%3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Nord-Stream-Sprengung: Tatort Ostsee: Wer sprengte die Nord Stream Pipelines? ----------

2. Eurotopics: Agrarexporte: Ukraine im Streit mit EU-Nachbarn

https://www.eurotopics.net/de/307753/agrarexporte-ukraine-im-streit-mit-eu-nachbarn?pk_campaign=et2023-09-21-de&pk_kwd=307888 9. September 2023 Agrarexporte: Ukraine im Streit mit EU-Nachbarn Die Ukraine hat Polen, Ungarn und die Slowakei vor der Welthandelsorganisation (WTO) verklagt. Das am Freitag verkündete Festhalten dieser Länder an Einfuhrbeschränkungen für ukrainische Agrarprodukte sei rechtswidrig.

Brüssel hatte zuvor die im Mai verhängten Beschränkungen auslaufen lassen, die einzelnen EU-Staaten dabei helfen sollten, sich vor billigen Lebensmittelimporten aus der Ukraine zu schützen.

(...)

—

3. ZDF: US-Waffenlieferung : Abrams-Kampfpanzer in Ukraine eingetroffen

https://www.zdf.de/nachrichten/politik/abrams-kampfpanzer-usa-lieferung-ukraine-100.html

US-Waffenlieferung : Abrams-Kampfpanzer in Ukraine eingetroffen

Datum: 25.09.2023 13:47 Uhr

Die ersten US-Kampfpanzer vom Typ Abrams sind in der Ukraine eingetroffen.

Das teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit.

(...)

Die US-Regierung hat die Panzer für die Ukraine bei der Industrie bestellt - das heißt, sie kommen nicht aus eigenen Beständen des Militärs.

(...)

Seit Kriegsbeginn beläuft sich die US-Militärhilfe für die Ukraine nach Regierungsangaben auf 43,9 Milliarden Dollar. (...)

——

4. DW: Ukraine: Kann Deutschland Deserteure ausliefern?

https://www.dw.com/de/kann-deutschland-deserteure-an-die-ukraine-ausliefern/a-66798146?utm_source=pocket-newtab-de-de Ukraine: Kann Deutschland Deserteure ausliefern? Natalia Nedilko

14.09.2023

Wie steht es um wehrpflichtige Männer aus der Ukraine, die trotz Verbot während des Krieges das Land verlassen und in Deutschland Zuflucht gefunden haben? Können sie an die Ukraine ausgeliefert werden?

In der Ukraine lässt die Diskussion über wehrpflichtige Männer, die nach Russlands Angriffskrieg ins Ausland geflohen sind und sich so der Mobilmachung entzogen haben, nicht nach. Es geht in erster Linie um jene Kriegsdienstverweigerer, die mit Hilfe von gekauften ärztlichen Bescheinigungen als wehrunfähig eingestuft wurden und deshalb ausreisen konnten.

Können Sie nun zur Verantwortung gezogen werden? Einen neuen Anstoß für die Diskussion gab jüngst der Fraktionschef der regierenden Präsidentenpartei "Diener des Volkes" im ukrainischen Parlament, David Arachamia.

(...)

——

5. Evangelisch: Lutherischer Weltbund: Ein friedlicher Kongress unweit des Krieges

https://www.evangelisch.de/inhalte/220972/19-09-2023/lutherischer-weltbund-ein-friedlicher-kongress-unweit-des-krieges

Lutherischer Weltbund

Ein friedlicher Kongress unweit des Krieges

Der Lutherische Weltbund (LWB) traf sich zu seiner Vollversammlung im polnischen Krakau, während einige Hundert Kilometer entfernt, die Ukraine um ihre Existenz kämpft. Der Krieg warf seine Schatten auf das Treffen.

19.09.2023

(...)

Der Lutherische Weltbund (LWB) hat zum Abschluss seiner 13. Vollversammlung alle Formen der Gewalt verurteilt und zum Frieden aufgerufen.

"Wir haben uns in einer Region versammelt, in der der Krieg Russlands gegen die Ukraine Hunderttausende von Toten und Verletzten gefordert hat und Millionen weitere Menschen durch die Kämpfe vertrieben wurden", betonten die Delegierten der 150 Mitgliedskirchen in ihrer Botschaft am Dienstag im polnischen Krakau.

Die Delegierten gedachten auch der Opfer der Konflikte in Äthiopien, Haiti, Jemen, Myanmar, Nigeria, Sudan, Venezuela, im Nahen Osten und anderer Orte. Überall auf der Welt seien die Schreie von Menschen zu hören, die verstümmelt, getötet oder vertrieben würden. (...)

Weltdienst hat neues Büro in Ukraine eröffnet

(...)

-----

6. YouTube: Clemens Ronnefeldt: Krieg in der Ukraine und Bemühungen um einen Waffenstillstand seit März 2022

https://www.youtube.com/watch?v=7T5IZaqT2Fw Clemens Ronnefeldt Krieg in der Ukraine und Bemühungen um einen Waffenstillstand seit März 2022

26.9.2023

(47 Minuten-Aufzeichnung bisheriger diplomatischer Versuche zur Kriegsbeendigung)

—

7. IPPNW: Waffenstillstand und Frieden für die Ukraine

https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Waffenstillstand_und_Frieden_Ukrainekonflikt_5_Sep2023.pdf

Waffenstillstand und Frieden für die Ukraine

Eine Sammlung bestehender Vorschläge und möglicher Schritte,

den Krieg in der Ukraine durch Diplomatie statt durch Waffen zu beenden

5. Auflage, September 2023

(...) Fazit

„Friedensfähig ist nur, wer über die Kriegslogiken hinaus denkt und diplomatische Optionen entwickelt, Gewaltkonflikte zumin- dest einzufrieren, um sie mittel- bis langfristig zu lösen", heißt es in den Schlussfolgerungen des Friedensgutachtens 2022.

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine haben wir zunächst einen Bewaffnungsreflex aller direkt und indirekt beteiligten Staa- ten mit dem Schwerpunkt Europa erlebt, einem Denk- und Hand- lungsmuster der Kriegslogik folgend. Mit dem „Mythos der erlö- senden Gewalt" wird auf die Angst- und Verunsicherungsgefühle der Bevölkerung reagiert.

Gegenseitiges Feindbilddenken sowie Entmenschlichung des Gegners nehmen zunehmend auch in den Zivilgesellschaften einen großen Raum ein. Inzwischen befinden wir uns schon lange in einer Eskalationsspirale, deren Ende nicht absehbar ist.

Mit jedem Tag nimmt die Unversöhnlichkeit zu, die Fronten verhärten sich mehr und mehr.

Als Ärzt*innen setzen wir von der IPPNW uns für ein Ende der Gewalt und für Schadensminimierung ein. Im Sinne von Friedens- logik müssen schon während des Ukrainekrieges Vorbereitungen getroffen werden für die Zeit des Waffenstillstandes und die Zeit nach dem Kriegsende.

In diesem Sinne fordern wir verstärkte internationale diplomatische Bemühungen gemäß den UN-Resolutionen. Verhandlungen zur Beendigung des Kriegs sind an- gesichts der derzeitigen bedrohlichen Situation die einzig zielführende Maßnahme. (...)

„Wenn eine Koalition von Staaten zustande kommt, die als Me- diatorin auftritt, braucht es erst recht eine starke Zivilgesellschaft und Friedensbewegung, um in Kooperation, aber auch unabhän- gig von diesen Bemühungen, als Friedenskraft aufzutreten", so Prof. Werner Wintersteiner.

————