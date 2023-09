ÖKUMENE.DIALOG.FRIEDE!

Einladung zum 2. Ökumenischen Friedensdialog

Kirchen im Dienst eines nachhaltigen gesellschaftlichen Friedens



am 23. Oktober 2023 von 18:30 Uhr bis 20:30 Uhr

in der Rüstkammer des historischen Rathauses in Münster (Prinzipalmarkt 10, 48143 Münster)

und im Livestream unter:

https://www.youtube.com/live/1_841ORYML0?si=NE4KT9jsXQOzZ6_S

Es ist nicht allein der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der den Frieden in Europa bedroht.

Besorgniserregend sind die tiefen Risse, die durch die europäische Familie und die deutsche Gesellschaft gehen. Positionen werden extremer, Diskurse schriller, (nationale) Eigeninteressen dominieren. In diese Zeit polarisierender Auseinandersetzungen fällt aber auch ein gewachsenes Interesse für politische Belange. Verschiedene Akteure zeigen ein beachtliches zivilgesellschaftliches Engagement – auch in Friedensfragen. In diesem Kontext wollen wir der Frage nachgehen, welche aktuellen Entwicklungen den gesellschaftlichen Frieden nachhaltig bedrohen und was dies für die Kirchen bedeutet.

Es diskutieren:

Bischof Dr. Heiner Wilmer SCJ, Vorsitzender der Deutschen Kommission Justitia et Pax und Bischof von Hildesheim

Landesbischof Friedrich Kramer, Friedensbeauftragter des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Landesbischof der Evange-lischen Kirche in Mitteldeutschland

Prof. Dr. Gesine Schwan, Präsidentin der Berlin Governance Platform

Anna-Lena von Hodenberg, Gründungsgeschäftsführerin von HateAid

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Moderiert wird der Abend von Frau Dr. Friederike Repnik (AGIAMONDO).

Auf der Veranstaltung werden Film- und Tonaufnahmen sowie Fotos gemacht, mit deren auch späteren Verwendung Sie sich durch den Besuch der Veranstaltung einverstanden erklären.

Der Flyer befindet sich unten zum Download. Alle Informationen unter: https://www.evangelische-friedensarbeit.de/termin/oekumenischer-friedensdialog-kirchen-im-dienst-eines-nachhaltigen-gesellschaftlichen