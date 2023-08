Seminar zum Kritischen Weißsein

27.-29.10.23 (Fr 18 Uhr bis So 12:30 Uhr) - mit dem Trainer Dr. Ali Fathi in Frankfurt / Main in den Hoffmanns-Höfen

Weitere Infos folgen



Anmeldung bitte bis zum 10.09.23 an die Geschäftsstelle (vb@versoehnungsbund.de)