Stärkung finden für die Friedensarbeit – Einkehrtage 9.-13. Februar 2024 in Jüchen

Einkehrtage des Versöhnungsbundes im Nikolauskloster in Jüchen, 9.-13. Februar 2024

Mit Gleichgesinnten gemeinsam neue Kraft tanken, das ist ein Ziel der Einkehrtage unseres Verbandes, die im kommenden Jahr wieder über das Rosenmontagswochenende stattfinden sollen.

Stärkung suchen wir dabei für Körper und Psyche: Wir wollen uns Ruhe gönnen, wollen gemeinsam singen und beten, Körper und Seele lockern, und biblische Erzählungen nacherleben. Die Stärkungstexte aus dem Neuen Testament versuchen wir durch Bibliodrama für uns fruchtbar zu machen, indem wir auch körperlich und emotional in sie eintauchen. Darüberhinaus begleiten uns Körperübungen von Chi Gong und Feldenkrais, und viel Gesang - die Körpertherapeutin und Bibliodramaleiterin Gisela Sauerland und der Pfarrer Berthold Keunecke werden uns dabei anleiten.

Wir treffen uns im Nikolauskloster in Jüchen (nahe Neuss und Mönchengladbach), das uns einen schönen Rahmen bietet. Wir beginnen am Freitagabend um 18:00 mit einem Abendessen und verabschieden uns am Dienstag nach dem Frühstück um ca. 9:00 Uhr.

Die Kosten werden bei ca. 80,- Euro pro Tag im Einzelzimmer liegen.

Anmeldungen bitte baldmöglichst, spätestens bis Mitte Januar an unsere Geschäftsstelle (vb@versoehnungsbund.de) – Infos unter Tel. 05221- 14 35 692 (Berthold Keunecke).