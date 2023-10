Stoppt das Morden! Stellungnahmen aus Nahost

In Zeiten wie diesen ist es wichtig, solidarisch zu bleiben mit den Menschen, die seit Jahren ohne Gewalt versuchen, Lösungen zu finden in dem äußerst komplizierten und gewalttätigen Konflikt in und um das heilige Land. Ihre Stimmen hier hörbar zu machen, damit nicht nur die offiziellen staatlichen Stimmen hier laut werden, scheint wichtig und ist eines der wenigen Dinge, die wir hier aktiv tun können.

Thomas Nauerth

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung von "Rabbis for Human Rights" zu dem aktuellen Anschlag im Süden Israels

"the rabbinic voice of conscience in Israel, giving voice to the Jewish tradition of human rights"

Wie viele hier und in der ganzen Welt sind auch wir schockiert, schmerzerfüllt und entsetzt über den mörderischen Angriff, der sich in den letzten 24 Stunden im Süden des Landes ereignet hat. Im Moment dauert der Angriff noch an, und viele unserer Freunde stehen unter Beschuss, einige wurden verletzt, und andere haben ihre Liebsten verloren. Auch wenn noch niemand das wahre Ausmaß dieser Tragödie abschätzen kann, so ist doch schon jetzt klar, dass wir es mit einem noch nie dagewesenen Ausmaß an Verlusten, Verletzungen und Entführungen zu tun haben.

Es bedarf einer gründlichen Untersuchung und eines Prozesses, in dem schwierige Schlussfolgerungen gezogen werden müssen, um das Ausmaß des Versagens, das diese Ereignisse ermöglichte, vollständig zu erfassen. Eines ist jedoch schon jetzt schmerzlich klar: Diese Realität ist kein Schicksal, kein Mensch, kein Mann, keine Frau und kein Kind sollte in Angst leben, sich in Schutzräumen verstecken oder fliehen müssen, um Schutz zu finden. Sicherheit ist kein Privileg - sie ist ein Grundrecht, auf das jeder Mensch allein aufgrund seines Menschseins Anspruch hat. Sie ist aber auch das, was allen Bewohnern dieses Landes, Israelis wie Palästinensern, seit viel zu vielen Jahren gestohlen wurde und eine Blutspur hinterlassen hat. Dieser Kreislauf muss ein Ende haben.

Es ist schon jetzt klar, dass die neue Realität, die uns erwartet, nicht so sein kann wie die bisherige. Die große Frage, die sich stellt, ist, ob wir uns von diesen gescheiterten Konzepten mitreißen lassen, die sich immer wieder als schädlich erwiesen haben, oder ob wir uns einem grundlegend anderen Weg zuwenden, einem Weg, einem Weg, der nicht nur unseren Frieden sichert, sondern auch den ihren, unsere Zukunft an ihrer Seite, unsere Würde Schulter an Schulter mit ihnen zusammen.

Wir trauern mit den Familien der Opfer, senden Heilungswünsche an die Verwundeten und ihre Angehörigen und beten für die rasche Freilassung der Gefangenen und die größtmögliche Linderung des Leids.

Möge der Herr seinem Volk Kraft schenken; möge der Herr sein Volk mit Frieden segnen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung von "Breaking the Silence"

an organization of veteran soldiers who have served in the Israeli military https://www.breakingthesilence.org.il/

Liebe Freunde,

der Angriff der Hamas und die Ereignisse, die sich seit gestern abspielen, sind unaussprechlich. Es bricht uns das Herz zu sehen, wie verängstigte Zivilisten in ihren Häusern belagert werden, wie unschuldige Menschen kaltblütig auf den Straßen, auf Partys und zu Hause ermordet werden. Dutzende wurden als Geiseln genommen und in den Gaza-Streifen verschleppt. Jeder von uns kennt jemanden, den es auf tragische Weise getroffen hat. Wir könnten endlos über ihre grausamen und kriminellen Handlungen sprechen oder uns darauf konzentrieren, wie unsere jüdisch-suprematistische [Verfechter der Vorherrschaft] Regierung uns an diesen Punkt gebracht hat. Aber so schwer es auch ist, unsere Aufgabe als ehemalige israelische Soldaten ist es, über das zu sprechen, wozu wir geschickt wurden.

Israels Sicherheitspolitik besteht seit Jahrzehnten darin, "den Konflikt zu managen". Die aufeinander folgenden israelischen Regierungen beharren immer wieder auf Gewalt, als ob irgendetwas davon einen Unterschied machen würde. Sie sprechen von "Sicherheit", "Abschreckung", "Veränderung der Gleichung (equation)".

All dies sind Codewörter für die Bombardierung des Gazastreifens zu Brei, immer mit der Begründung, dass sie gegen Terroristen gerichtet sind, aber immer mit schweren Opfern unter der Zivilbevölkerung. Zwischen diesen Runden der Gewalt machen wir den Menschen im Gazastreifen das Leben unmöglich und tun dann überrascht, wenn alles überkocht.

Wir reden von "Normalisierung" mit den Vereinigten Arabischen Emiraten und jetzt mit Saudi-Arabien und hoffen, dass die Welt ein Auge zudrückt, wenn wir in unserem Hinterhof ein Freiluftgefängnis bauen. Abgesehen von der unfassbaren Verletzung der Menschenrechte haben wir ein massives Sicherheitsproblem für unsere eigenen Bürger geschaffen.

Die Frage, die sich alle Israelis stellen, lautet: Wo waren die Soldaten gestern? Warum war das israelische Militär anscheinend abwesend, während Hunderte von Israelis in ihren Häusern und auf den Straßen abgeschlachtet wurden? Die unglückliche Wahrheit ist, dass sie "beschäftigt" waren. Im Westjordanland.

Wir schicken Soldaten, um das Eindringen von Siedlern in die palästinensische Stadt Nablus zu sichern, um palästinensische Kinder in Hebron zu jagen, um Siedler zu schützen, wenn sie Pogrome veranstalten. Siedler verlangen, dass palästinensische Flaggen von den Straßen von Huwara entfernt werden; Soldaten werden geschickt, um dies zu tun.

Unser Land hat vor Jahrzehnten beschlossen, dass es bereit ist, die Sicherheit seiner Bürger in unseren Städten zu opfern, um die Kontrolle über eine besetzte Zivilbevölkerung von Millionen von Menschen aufrechtzuerhalten, und das alles im Namen einer siedler-messianischen Agenda.

Die Vorstellung, dass wir den Konflikt "managen" können, ohne ihn jemals lösen zu müssen, bricht wieder einmal vor unseren Augen zusammen. Sie hat sich bis jetzt gehalten, weil nur wenige es wagten, sie in Frage zu stellen. Diese herzzerreißenden Ereignisse könnten das ändern. Das müssen sie auch. Für alle von uns zwischen Fluss und Meer.



Avner Gvaryahu, Direktor

Direktor von Breaking the Silence

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erklärung der christlichen Kirchen des heiligen Landes

Das Heilige Land, ein Ort, der zahllosen Millionen Menschen auf der ganzen Welt heilig ist, ist derzeit aufgrund des anhaltenden politischen Konflikts und des beklagenswerten Mangels an Gerechtigkeit und Achtung der Menschenrechte von Gewalt und Leid geprägt. Wir, die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem, haben immer wieder dazu aufgerufen, den historischen und rechtlichen Status Quo der heiligen Stätten zu respektieren. In diesen schwierigen Zeiten kommen wir zusammen, um unsere Stimme in Einigkeit zu erheben und die göttliche Botschaft des Friedens und der Liebe für die ganze Menschheit zu verkünden.

Als Hüter des christlichen Glaubens, der im Heiligen Land tief verwurzelt ist, stehen wir in Solidarität mit den Menschen dieser Region, die unter den verheerenden Folgen der anhaltenden Unruhen leiden. Unser Glaube, der sich auf die Lehren Jesu Christi gründet, verpflichtet uns, für die Beendigung aller gewalttätigen und militärischen Aktivitäten einzutreten, die sowohl palästinensischen als auch israelischen Zivilisten Schaden zufügen.

Wir verurteilen unmissverständlich alle Handlungen, die sich gegen Zivilisten richten, unabhängig von ihrer Nationalität, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder ihrem Glauben. Solche Handlungen verstoßen gegen die Grundprinzipien der Menschlichkeit und die Lehren Christi, der uns aufforderte, "deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst" (Markus 12,31).

Wir hoffen und beten inständig, dass alle beteiligten Parteien diesen Aufruf zur sofortigen Beendigung der Gewalt beherzigen werden. Wir bitten die politischen Führer und Behörden inständig, in einen aufrichtigen Dialog einzutreten und nach dauerhaften Lösungen zu suchen, die Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung für die Menschen in diesem Land fördern, die schon viel zu lange die Last des Konflikts ertragen haben.

In unserer Eigenschaft als geistliche Führer reichen wir allen Leidenden die Hand und beten, dass der Allmächtige den Bedrängten Trost, den Müden Kraft und den Verantwortlichen Weisheit schenken möge. Wir rufen die internationale Gemeinschaft auf, ihre Bemühungen zu verdoppeln, um einen gerechten und dauerhaften Frieden im Heiligen Land zu vermitteln, der auf gleichen Rechten für alle und auf internationaler Legitimität beruht.

Erinnern wir uns an die Worte des Apostels Paulus: "Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens" (1. Korinther 14,33). Im Geiste dieser göttlichen Botschaft bitten wir alle, sich unermüdlich für ein Ende der Gewalt und die Schaffung eines gerechten und dauerhaften Friedens einzusetzen, der es dem Heiligen Land ermöglicht, ein Leuchtfeuer der Hoffnung, des Glaubens und der Liebe für alle zu sein.

Möge die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen in diesen schwierigen Zeiten sein.

-Die Patriarchen und Oberhäupter der Kirchen in Jerusalem

