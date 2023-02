28.02.23: Workshop: Intersektionale Klimagerechtigkeit (online)

Klimagerechtigkeit kann nur funktionieren, wenn wir Mehrfachdiskriminierungen mitdenken und abbauen! Diskriminierungen wie Rassismus, Sexismus, Behindertenfeindlichkeit etc. begünstigen und feuern die Klimakrise an. In dem Vortrag zeigt Sophia Morad, wie sich Mehrfachdiskriminierungen auswirken können. Am Beispiel von Menschen, die Rassismus erfahren, erläutert sie, wie Handlungsmöglichkeiten aussehen könnten, damit wir gerechter zusammen handeln können! Denn nur gemeinsam und solidarisch können wir die Klimakrise bekämpfen!

Sophia Morad, 22, ist seit mehreren Jahren im Versöhnungsbund aktiv. Sophia unterstützt Gruppen, die sich mit verschiedenen politischen und sozialen Themen auseinandersetzen, wie beispielsweise Klimagerechtigkeit, Feminismus, Antirassismus, Menschenrechten und Frieden.

Info hier: https://soziale-verteidigung.de/node/664

Kostenlose Anmeldung einfach per Email mit Betreff "Intersektionalität und [Dein Name]" an: info@soziale-verteidigung.de