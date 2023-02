Zum Tod von Ueli Wildberger

Wir trauern um Ueli Wildberger, Mitglied von IFOR-MIR Schweiz, der am 23. Januar 2023 verstorben ist. Ueli Wildberger war ein international aktives IFOR-Mitglied und setzte sich seit den 1960er Jahren unermüdlich für mehr Gerechtigkeit und eine friedliche Welt ein:

Als Militärdienstverweigerer, als Mitarbeiter in Pfarrer Ernst Siebers Notschlafstelle, als Jugendsekretär beim christlichen Friedensdienst, als Atomkraftgegner, Friedensarbeiter bei IFOR-MIR Schweiz und Gründungsmitglied von Peace Brigades International und Solinetz, einem Verein der sich für Flüchtlinge und Sans-Papiers in der Schweiz einsetzt.

IFOR-MIR Schweiz schreibt in einem Nachruf: "Ueli war sozusagen das Herz von IFOR-MIR". Der Text enthält Erinnerungen an Ueli von verschiedenen Mitgliedern von IFOR-MIR Schweiz und einen von Ueli geschirieben Text zu einer weltweit verbreiteten Kultur der Gewalt, ihren verheerenden Folgen und den transformatieven Möglichkeiten gewaltfreien Handelns, den er 2021 anlässlich seines Rücktritts als Präsident von IFOR-MIR Schweiz geschrieben hat. https://ifor-mir.ch/ueli-wildberger/

Auch der Verein Solinetz hat einen Nachruf verfasst und ihm die Todesanzeige beigefügt: https://solinetz-zh.ch/in-erinnerung-an-ueli-wildberger/

Ein weiterer Nachruf kommt von Peace Brigades International: https://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/news/pbi-gruendungsmitglied-ueli-wildberger-ist-gestorben-12049

Die von Ueli Wildberger zusammengetragene "Friedensbibliothek" ist im Bibliothekskatalog des Schweizerischen Sozialarchivs verzeichnet: https://www.findmittel.ch/archive/archNeu/Ar1024.html

Die Trauerfeier findet am 27. Februar in Zürich statt. Mehr Informationen erhaltet ihr bei Interesse in den Nachrufen von IFOR-MIR Schweiz und Peace Brigades International.