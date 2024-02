17. Magdeburger Werkstatt-Tag: Global denken - im Herzen bewegen - lokal handeln

Die Regionalgruppe Magdeburg des Versöhnungsbundes lädt zu ihrem 17. Werkstatt-Tag nach Magdeburg ein:

Samstag, den 24. Februar 2023, 10 – 17 Uhr in Magdeburg

Evangelische Hoffnungsgemeinde, Krähenstieg 2 (Straßenbahn 9 vom Hbf zum Neustädter See bis Endstation)

Nächste Schritte im weltweiten Wandlungsprozess

An diesem Werkstatt-Tag sind wir gemeinsam unterwegs, um in unruhigen Zeiten und oft großer Ratlosigkeit ermutigende Wege zu suchen. Dabei haben Gefühle und Bedürfnisse ebenso ihren Platz wie das Weiterdenken und der gegenseitige Erfahrungsaustausch.

Denn: Wir Menschen sind Bewohner der Erde und Mitgeschöpfe im Universum. So einfach das klingt, wir lernen und begreifen es erst langsam. Dieser Bewusstseinswandel findet jetzt statt. Wir fragen, was dies für uns als Einzelne bedeutet und was unsere Aufgabe dabei ist.

Referentin: Regina Bernhardt

Anmeldung (erwünscht) und Kontakt:

buerger.arendsee@gmx.de

oder 0391/244 999 01 bei Eberhard Bürger

Gefördert von

Lothar-Kreyssig-Ökumene-Zentrum der Ev. Kirche in Mitteldeutschland

Ev. Kirchenkreis Magdeburg