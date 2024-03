Aktuelle Veranstaltungen mit Clemens Ronnefeldt zum Ukrainekrieg

Folgende Veranstaltungen mit Clemens Ronnefeldt, Friedensreferent des Versöhnungsbundes, finden statt:

27. Februar 2024 ab 19 Uhr

FRIEDENSKRÄFTE UKRAINE

Hintergründe und Perspektiven

Vortrag mit Clemens Ronnefeldt, Moderation: Andrea Hiller

im Aktionsradius Wien, Gaußplatz 11, 1200 Wien

Clemens Ronnefeldt spannt in seinem Vortrag den Bogen vom historischen Verhältnis der Ukraine zu Russland bis zu gegenwärtigen Friedenskräften in beiden Ländern. Dabei beleuchtet er wichtige Stationen des russischen Präsidenten, von seiner Zeit in Deutschland ab 1984 bis zur Entscheidung zum Angriff auf die Ukraine. Auch das Verhältnis von NATO und russischer Föderation ab dem Ende der Sowjetunion ist Teil der historischen Betrachtung. Der Vortrag mündet in der Vorstellung von bisher vorliegenden Waffenstillstandsplänen und Kräften, die zur Deeskalation beitragen könnten.

Clemens Ronnefeldt ist seit 1992 Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes. Er engagiert sich ab 1992 bei Friedensdelegationen, wo er im Austausch mit lokalen Vertreter*innen aus dem Bereich der Friedens- und Menschenrechtsarbeit, Politik und Religionen steht. Seine Arbeitsschwerpunkte umfassen politische Analysen, Vernetzung und Stärkung der Friedensbewegung in Krisengebieten durch Austausch, Beratung, Sachspenden. Das anschließende Publikumsgespräch moderiert Andrea Hiller .

Friedensreferent Clemens Ronnefeldt, geb. 1960 in Worms, absolvierte eine studienbegleitende Ausbildung zur Friedensarbeit, engagierte sich in Flüchtlingslagern sowie bei der Unterstützung von Friedensgruppen in Ex-Jugoslawien, nahm an Friedensdelegationen teil, die ihn nach Israel und in die palästinensischen Gebiete führten, bereiste Syrien, Libanon, Iran, Ägypten, Jordanien und die Türkei. Seit 1992 ist Clemens Ronnefeldt Referent für Friedensfragen beim deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes.

im LIVESTREAM unter

www.aktionsradius.at/content/de/medien/livestream

Anschließend im digitalen Medienarchiv abrufbar:

Dokumentation der Veranstaltung

____________

6. März 2024, 19 Uhr Mettmann, ev. Kirchengemeinde

Ukraine-Krieg: Hintergründe und Perspektiven

Vortrag und Diskussion mit Clemens Ronnefeldt

https://www.kirche-mettmann.de/fussnavigation/termine/termindetails?tx_evangtermine_list%5Baction%5D=show&tx_evangtermine_list%5Bcontroller%5D=Eventcontainer&tx_evangtermine_list%5BID%5D=768834&cHash=67ccf7d77b5d3be55a377f1467739eb3

___________

Samstag, 30. März 13 Uhr

Demonstration / Kundgebung: Ostermarsch 2024 in Mannheim

Ostermarsch 2024 in Mannheim "Abrüstung statt Aufrüstung, Friedensfähig statt kriegstüchtig", Auftakt: 13 Uhr, Alter Messplatz, anschl. Demozug durch die Innenstadt mit Zwischenkundgebung am Paradeplatz, Abschluss: 15.30 Uhr, Kapuzinerplanken, Redner*innen: (u.a.) Franz Alt (Journalist), Clemens Ronnefeldt (Versöhnungsbund), VA: Mannheimer Friedensbündnis u.a.

Ort: Alter Messeplatz, Mannheim, Alter Messeplatz, 69169 Mannheim

Kontakt: Friedensbündnis Mannheim, Speyerer Str. 14, 68163 Mannheim, Friedensbuendnis-Mannheim@posteo.de,

https://friedensbuendnis-mannheim.de/

___________



Tagung des BSV

Jenseits der Kriegslogik. Alternative Wege zum Frieden in der Ukraine

26.-28. April 2024 in der DJH Göttingen

Arbeitsgruppe mit Clemens Ronnefeldt:

Wie verhindern, dass der Krieg eskaliert? Eskalationsgefahren und Verhandlungsvorschläge