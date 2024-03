Beiträge zu aktuellen Spannungen im Ukraine-Krieg

Liebe Friedensinteressierte,

1. BZ: Brisanter Audio-Mitschnitt: Taurus-Raketen für Angriff auf Krim-Brücke?

2. BZ: Scholz nervös, Lawrow bitter: Kracht es jetzt zwischen Deutschland und Russland?

3. n tv: Als Machtdemonstration? Putin fliegt in atomwaffenfähigem Überschallbomber mit

4. Die Welt: Russische Armee diskutierte offenbar in abgehörter Kommunikation Nuklearschlag gegen Deutschland

5. RND: Russlands Außenminister Lawrow wurde in Brasilien offenbar Betankung verweigert

6. Eurotopics: Transnistrien will Moskaus "Schutz": Was heißt das?

7. DLF: Warum es so schwierig ist, Kriege zu beenden

8. wikipedia: Liste der Amerikaner, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden

SZ: Rüdiger Lüdeking: Krieg in der Ukraine: Verteidigen und verhandeln 10. FES: Wolfgang Richter: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine

10. FES: W. Richter: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine

1. BZ: Brisanter Audio-Mitschnitt: Taurus-Raketen für Angriff auf Krim-Brücke?

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/brisanter-audio-mitschnitt-taurus-raketen-fuer-angriff-auf-krim-bruecke-li.2192733

Brisanter Audio-Mitschnitt: Taurus-Raketen für Angriff auf Krim-Brücke?

Russland will ein Bundeswehr-Gespräch abgehört haben, bei dem es

um die Zerstörung der Krim-Brücke mit Taurus geht.

Olaf Scholz spricht von einer ernsten Angelegenheit.

Michael Maier

01.03.2024 | aktualisiert am 02.03.2024 - 14:38 Uhr

(...)

Der Inhalt des Gesprächs dreht sich um die Frage, wie die Taurus-Systeme von der Ukraine genützt werden könnten.

Das Gespräch wurde als digitale Videokonferenz geführt, einer der Teilnehmer hatte sich aus Singapur eingewählt und schwärmt von der phänomenalen Aussicht von seinem Hotel. Allerdings störe ihn die hohe Luftfeuchtigkeit, „quite humid", sagt er in lässigem Business-Englisch.

Das Gespräch wirkt wie eine Vorbereitung eines Treffens mit Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, um ihm die Entsendung der Taurus-Raketen an die Ukraine schmackhaft zu machen. Es gäbe zu viele Spekulationen in der Öffentlichkeit, warum Bundeskanzler Olaf Scholz zögert, die Waffen zu schicken. (...)

2. BZ: Scholz nervös, Lawrow bitter: Kracht es jetzt zwischen Deutschland und Russland?

https://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft-verantwortung/scholz-nervoes-lawrow-bitter-kracht-es-jetzt-zwischen-deutschland-und-russland-li.2192874

Scholz nervös, Lawrow bitter:

Kracht es jetzt zwischen Deutschland und Russland?

Von Michael Maier

02.03.2024 | aktualisiert am 03.03.2024 - 06:30 Uhr

Die Bundeswehr-Leaks zeigen: Deutschland fehlt die klare Linie, die Russen sind zum Äußersten entschlossen. Die Lage ist explosiv.

Die Reaktionen aus Berlin und Moskau auf den Bundeswehr-Leak über Pläne zur Sprengung der Krim-Brücke durch Taurus-Marschflugkörper zeigen ein grundsätzliches Ungleichgewicht. Die Russen sind nach der völkerrechtswidrigen Invasion in der Ukraine entschlossen, weiter Politik mit militärischen Mitteln zu betreiben. Deutschland dagegen laviert.

Moskau sieht sich umzingelt und traut dem Westen nicht mehr über den Weg. So sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Samstag auf einer Pressekonferenz, er sei überzeugt, Europa werde von seinen Plänen, die auch einen Krieg mit Russland umfassen, nicht abweichen. (...)

3. n tv: Als Machtdemonstration? Putin fliegt in atomwaffenfähigem Überschallbomber mit

https://www.n-tv.de/politik/Putin-fliegt-in-atomwaffenfaehigem-Uberschallbomber-mit-article24756655.html Als Machtdemonstration? Putin fliegt in atomwaffenfähigem Überschallbomber mit 22.02.2024, 17:41 Uhr

In Kasan begibt sich Wladimir Putin an Bord eines neuartigen Überschallbombers, der einer Concorde ähnelt und Atomsprengköpfe mit sich führen kann.

Anschließend zeigt sich der 71-Jährige begeistert.

(...)

4. Die Welt: Russische Armee diskutierte offenbar in abgehörter Kommunikation Nuklearschlag gegen Deutschland

https://www.welt.de/politik/ausland/article241830899/Russische-Armee-diskutierte-offenbar-Nuklearschlag-gegen-Deutschland.html

Ausland

Vor Angriff auf Ukraine Russische Armee diskutierte offenbar in abgehörter Kommunikation Nuklearschlag gegen Deutschland

Veröffentlicht am 28.10.2022

Innerhalb der russischen Armee sollen vor dem Ukraine-Krieg Szenarien eines Nuklearanschlags gegen Deutschland besprochen worden sein. Dabei wurden wohl drei Ziele genannt. Sicherheitsexperten bewerten die Funksprüche unterschiedlich.

Wenige Wochen vor Wladimir Putins Angriff auf die Ukraine wurden innerhalb der russischen Armee wohl Szenarien eines Nuklearschlags gegen Deutschland besprochen.

Wie der „Spiegel" unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, haben westliche Nachrichtendienste Ende vergangenen Jahres Funksprüche der russischen Marine von einem Manöver auf der Ostsee abgefangen. (...)

5. RND: Russlands Außenminister Lawrow wurde in Brasilien offenbar Betankung verweigert

https://www.rnd.de/politik/brasilien-lawrow-offenbar-betankung-von-regierungsflieger-verweigert-SUJ6OEWWQNCUDOTVJ2GO3KICRU.html

Regierungsjet musste am Boden bleiben Russlands Außenminister Lawrow wurde in Brasilien offenbar Betankung verweigert Aus Angst vor Sanktionen soll ein Unternehmen in Brasilien dem russischen Außenminister Sergej Lawrow mutmaßlich das Auftanken seines Regierungsfliegers verweigert haben. Der russische Spitzenpolitiker musste improvisieren, heißt es in einem Bericht.

23.02.2024, 14:40 Uhr

(...)

Das Unternehmen „Vibra Energia" soll die Betankung der russischen Ilyushin aus Angst vor US-Sanktionen verweigert haben. Das Land von Präsident Joe Biden hat nach dem russischen Überfall auf die Ukraine Sanktionen verhängt, die auch Unternehmen im Ausland betreffen, sobald sie Geschäfte mit Russland machen. Am Freitag kündigte Biden mehr als 500 weitere neue Sanktionen an.

Lawrow musste wegen des für russische Flugzeuge geschlossenen Luftraums über Europa bereits bei seiner Anreise nach Brasilien Strapazen in Kauf nehmen. Sein Regierungsflieger musste einen Umweg über die Türkei, Marokko und Kuba nach Südamerika nehmen.

6. Eurotopics: Transnistrien will Moskaus "Schutz": Was heißt das?

https://www.eurotopics.net/de/316072/transnistrien-will-moskaus-schutz-was-heisst-das

29. Februar 2024 Transnistrien will Moskaus "Schutz": Was heißt das? Die pro-russischen Separatisten in der von der Republik Moldau abtrünnigen Region Transnistrien haben Russland um "Schutz" vor zunehmendem "Druck" und einer "wirtschaftlichen Blockade" aus Chișinău gebeten.

Hintergrund sind seit diesem Jahr nicht mehr geltende Zollerleichterungen für Transnistrien. Moskau nannte den Schutz des Gebiets eine Priorität. Droht eine Annexion?

7. DLF: Warum es so schwierig ist, Kriege zu beenden

https://www.deutschlandfunkkultur.de/zwei-jahre-ukrainekrieg-warum-es-so-schwierig-ist-kriege-zu-beenden-dlf-kultur-02c203c7-100.html

Kommentar Warum es so schwierig ist, Kriege zu beenden

Schönherr-Mann, Hans-Martin · 23. Februar 2024, 07:20 Uhr

Spätestens der Ukrainekrieg wirkte in Westeuropa entlarvend: auf die Überzeugung, er sei ein veraltetes Mittel der Politik.

Vielfach sei es sogar schwerer geworden, Kriege zu beenden, sagt Philosoph Hans-Martin Schönherr-Mann. Wegen Politikern.

(...)

8. wikipedia: Liste der Amerikaner, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden

In Ergänzung meiner Recherche zu Söldnern in der Ukraine sende ich die nachfolgende Liste.

Mir ist bewusst, dass Wikipedia keinen wissenschaftlichen Ansprüchen genügt; daher sind die Referenzen unter der Liste wichtig, welche die Todesfälle belegen:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Americans_killed_during_the_Russian_invasion_of_Ukraine

Liste der Amerikaner, die während der russischen Invasion in der Ukraine getötet wurden

Mindestens 52 US-Bürger wurden während der russischen Invasion in der Ukraine getötet,

die meisten von ihnen waren US-Militärveteranen.

Die meisten starben als Soldaten, die in der Armee der Ukraine dienten, aber mehrere

Zivilisten wurden ebenfalls getötet.

Liste der Todesopfer Soldaten Die folgende Liste enthält 47 Soldaten, die unter den Streitkräften der Ukraine getötet wurden:

(...)

9. SZ: Rüdiger Lüdeking: Krieg in der Ukraine: Verteidigen und verhandeln

https://www.sueddeutsche.de/meinung/ukraine-russland-genscher-nato-kommentar-luedeking-1.6407540?reduced=true

Krieg in der Ukraine: Verteidigen und verhandeln 29. Februar 2024, 16:15 Uhr

Lesezeit: 4 min

Was etlichen Politikern im Umgang mit Russland fehlt, ist ein Sinn für die Realitäten.

Es ist ein Fehler, alles auf die militärische Karte zu setzen. Höchste Zeit, das zu tun,

was das Überleben der Ukraine wirklich sichern würde.

Gastkommentar von Rüdiger Lüdeking

(...)

— In der Printausgabe der SZ vom 1.3.2024, Seite 5, steht zu lesen:

"Es müssen endlich die diplomatischen Möglichkeiten zu einer Beendigung des Kriegs oder der Erreichung eines abgesicherten Waffenstillstands ausgelotet und in Angriff genommen werden.

Dies setzt voraus, dass - trotz des unentschuldbaren russischen Angriffskriegs - die Nato ihre Mitverantwortung für die heutige Lage anerkennt ..."

Michael Lüdeking war u.a. Botschafter bei der OSZE und deutscher Delegationsleiter bei Abrüstungsgesprächen in Genf.

10. FES: W. Richter: Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/wien/20886.pdf

Wolfgang Richter

Dezember 2023

Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine

Vorbereitung – Kriegsverlauf – Ressourcen – Risiken – Folgerungen

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/wien/20886.pdf

Besonders hinweisen möchte ich auf diese beiden Kapitel:

10. Eskalationsrisiken (S. 36ff)

(...)

Am 26. Oktober fand in Russland eine medienwirksame Übung der strategischen Nuklearstreitkräfte unter politischer Leitung von Präsident Putin und in Anwesenheit des weißrussischen Machthabers Lukaschenko statt.

Geübt wurde die „Reaktion auf einen Atomschlag eines Gegners".

11. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen (S. 39ff)

(...)

Verhandlungen bedeuten nicht Kapitulation, sondern die Suche nach einem Ausweg aus einem Krieg, der vor allem von den Ukrainer:innen hohe und auf Dauer untragbare Opfer fordert.

Weitere Waffenlieferungen können daher nicht nur mit der Kriegsverlängerung ohne Exitstrategie begründet werden.

Notwendig ist vielmehr ein glaubwürdiges Verhandlungsangebot, das Sicherheitsinteressen Russlands ebenso in den Blick nimmt wie die Wahrung der Unabhängigkeit und Souveränität der ukrainischen Nation.

Über den Autor Wolfgang Richter ist Oberst a. D., war Leitender Militärberater in den deutschen VN- und OSZE- Vertretungen und arbeitet jetzt als Associate Fellow beim Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (GCSP).

Er beschäftigt sich u. a. mit der Europäi- schen Sicherheitsordnung und der stabilisierenden Rolle der Rüstungskontrolle

