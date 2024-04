Israel loves Iran - Iran loves Israel

Vor gut 12 Jahren hatte ein Israeli angesichts der schon damals massiven Spannungen zwischen Israel und Iran auf der politischen Ebene eine Idee. Er rief eine Graswurzelbewegung ins Leben, aus der eine ganze Organisation wurde, Verbindungen, Brücken zwischen den Menschen im Iran und in Israel zu schaffen: A bridge in the Middle East between the people. We are not enemies. We love each other. (www.thepeacefactory.org)

Am Abend, als die Raketen im Iran starteten, schrieb er auf Facebook:

"Vor 12 Jahren haben wir diese Seite ins Leben gerufen, weil wir glauben, dass die Menschen in Israel und im Iran Freunde sind und dass wir die Macht haben, einen Krieg zwischen unseren Ländern zu verhindern.

In all diesen Jahren haben wir miteinander geredet und uns kennengelernt, wir haben verstanden, dass wir auf beiden Seiten nur Mütter und Väter sind, die ihre Kinder lieben..., dass wir Frieden wollen und dass wir uns nicht hassen.

Heute Abend sieht es so aus, als ob der Krieg doch noch kommt... Israel bereitet sich auf den Angriff vor, der gerade vom Iran aus gestartet wurde... Raketen sind auf dem Weg!?....

Warum? Zu welchem Zweck? ich weiß es nicht.

Ich wünschte, wir hätten die Macht, diesen Wahnsinn zu stoppen, ich wünsche dir und deinen Kindern Frieden und Sicherheit, egal wo du bist, in Teheran oder Tel Aviv, wir lieben dich." (https://www.facebook.com/the.Peace.Factory)