Anti-Atomwaffen-Aktionen in Nörvenich

In Nörvenich wird vom 4.–9. Juli 2023 ein Camp von IPPNW und ICAN stattfinden.

In Morschenich bei Köln gibt es im Sommer ein Zukunftscamp für atomare Abrüstung und Klima-Aktion. Das Camp liegt zwischen dem Hambacher Forst und der Airbase Nörvenich. Hier treffen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit auf Anti-Militarisierung.

Mehr Infos: https://buechel.nuclearban.de

Vom 7. bis 16. Juli findet ein Friedensmarsch mit dem Titel „Kleiner Kreuzweg für die Schöpfung“ von Lützerath über Nörvenich nach Büchel statt. Im Sommer 2021 stiftete das „Gorlebener Gebet“, eine Gruppe aus dem Anti-Atom-Widerstand im Wendland, ein Kreuz für Lützerath. Damit nahm es eine ältere Tradition auf: Schon in den 80ern wurde ein Kreuz aus dem damaligen Brennpunkt Wackersdorf nach Gorleben getragen, um die Verbundenheit der Kämpfe auszudrücken. Dieses „Gorlebener Kreuz“ wurde vom „Kreuzweg für die Schöpfung“ nach Lützerath getragen und fand dort seine Heimat in der Eibenkapelle. Diese Heimat hat es am 11. Januar verloren, entging aber der Zerstörung. Das „Gorlebener Kreuz“ wird nach Büchel getragen, wo es von einer örtlichen Initiative in Empfang genommen, als Mahnmal aufgerichtet und dauerhaft betreut wird.

Info & Kontakt: kreuzweg-luetzi-buechel@posteo.de, www.kreuzweg-gorleben-garzweiler.de/kreuzweg-buechel

Vom 30.7. bis 7.8. ist die Lebenslaute in Nörvenich. Infos: www.lebenslaute.net

Schließlich wird es am Samstag, 14. Okt. 2023, in Nörvenich wieder eine Demonstration gegen das NATO-Atomkriegsmanöver "Steadfast Noon" geben.

International

In den Niederlanden findet vom 4.8. bis 10.8. an der Airbase Volkel, wo ebenfalls US-Atomwaffen stationiert sind, ein internationales Friedenscamp statt:

www.noelhuis.nl/peace-camp-voelkel-2023

Unsere Friedensreferentin zur Abschaffung von Atomwaffen, Marion Küpker, arbeitet intensiv in diversen Kampagnen, Netzwerken und Aktionen mit - international und mit Schwerpunkt in Büchel.

Sie ist erreichbar unter: mariongaaa@gmx.de