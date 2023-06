Kirchlicher Aktionstag & weitere Aktionen in Büchel

Am Samstag, 24. Juni 2023, ist der Kirchliche Aktionstag, Beginn 11 Uhr. Professor Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh predigt am Kirchlichen Aktionstag für eine atomwaffenfreie Welt. Der frühere Landesbischof der Evangelischen Kirche in Baden wird im Gottesdienst die Predigt vor dem Haupttor am Fliegerhorst Büchel halten. Es ist wieder ein Kulturprogramm geplant. Das Motto des 6. Aktionstags lautet: „Wende zum Frieden“.

Auf der Friedenswiese am Haupttor des Fliegerhorstes Büchel finden zudem monatlich jeweils um 17 Uhr eine Ökumenische Gebetsveranstaltung statt: Der nächste am Freitag, 7. Juli 2023, predigt Bernard Wibben (Prädikant) von der Evangelischen Kirchengemeinde Maifeld.

Vom 10.-15. August werden Internationale Tage in Büchel stattfinden. Infos und Anmeldung mariongaaa@gmx.de

Im Kalender auf der Webseite der Kampagne "Büchel ist überall! atomwaffenfrei.jetzt" finden sich alle weiteren Termine, die in Büchel stattfinden:

https://buechel-atombombenfrei.jimdofree.com/kalender/