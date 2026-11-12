Aktuelle Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung

Liebe Friedensinteressierte, nachfolgend sende ich einige Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung - mit dem Hinweis, dass ich nicht mit allen Aussagen aller Artikel übereinstimme, die folgenden Beiträge aber für wichtig halte.

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1. n tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

https://www.n-tv.de/politik/16-40-Kiews-Chefunterhaendler-sieht-weiterhin-betraechtliche-Unterschiede-id30859357.html

Ukraine-Krieg im Liveticker

11.11.2026, 00:01 Uhr 16:40 Kiews Chefunterhändler sieht weiterhin "beträchtliche Unterschiede"

Nach den Verhandlungen in Abu Dhabi erklärt der ukrainische Delegationsleiter Rustem Umerow, es gebe noch "beträchtliche Unterschiede" zwischen den Positionen Kiews und Moskaus. "Es liegt noch viel schwierige Arbeit vor uns", schreibt er bei Telegram. Die Gespräche könnten aber fortgesetzt werden. (...)

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15:43 Moskau bleibt vorerst bei Absage an Europäer:

"Keinen konkreten Friedensvorschlag erhalten" Einer Beteiligung europäischer Staaten an künftigen Gesprächen erteilt der russische Chefunterhändler Wladimir Medinski nach den Verhandlungen mit der Ukraine und US-Vermittlern in Abu Dhabi vorerst eine Absage.

"Wir haben von den europäischen Ländern keine einzige Friedensinitiative und keinen einzigen konkreten Friedensvorschlag erhalten, daher ist unklar, worüber wir diskutieren sollten", sagt Medinski im russischen Staatsfernsehen. (...)

14:30 Ukrainischer Unterhändler hält Lösung binnen Wochen für möglich Nach Gesprächen zwischen Russen und Ukrainern hält der ukrainische Unterhändler David Arachamija nach eigenen Worten eine "Lösung vor dem neuen Jahr" für möglich.

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13:28 Bericht: Gefangenenaustausch in zwei bis drei Wochen geplant Der in Abu Dhabi vereinbarte umfangreiche Gefangenenaustausch zwischen Russland und der Ukraine soll in den kommenden zwei bis drei Wochen stattfinden. Dies meldet die russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den russischen Generalleutnant Alexander Sorin.

Demnach sollen auf jeder Seite mehr als 1000 Gefangene ausgetauscht werden. Mehr dazu hier.

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12:52 US-Gesandte Kushner und Witkoff treffen erst Putin in Moskau und danach Selenskyj Dublin Die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff reisen in Kürze nach Moskau für ein Treffen mit Wladimir Putin und im Anschluss nach Dublin für ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Dies erklärte Kushner in Abu Dhabi. (...)

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2. RND: Trump kündigt Ukraine-Abkommen an – Kreml ist zurückhaltend https://www.rnd.de/politik/trump-kuendigt-ukraine-abkommen-an-kreml-daempft-erwartungen-RH6XTSMIP5BPTEY62I7HNUVQZQ.html?utm_source=firefox-newtab-de-de

Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine Trump kündigt Ukraine-Abkommen an – Kreml ist zurückhaltend

US-Präsident Donald Trump hat Kremlunterhändler Dmitrijew getroffen

und ein großes Abkommen im Konflikt um die Ukraine in Aussicht gestellt.

Russland dämpft die Erwartungen jedoch.

06.11.2026, 15:44 Uhr

Nach der Ankündigung eines großen Abkommens zur Ukraine durch US-Präsident Donald Trump hat Russland die Erwartungen gedämpft. Von europäischer Seite sehe Moskau bisher keine Bereitschaft, Fragen eines künftigen Sicherheitssystems auf dem Kontinent zu erörtern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Zudem hätten die Europäer bisher nicht einmal einen Verhandlungsführer bestimmt, sagte er nach einem Treffen von Kremlunterhändler Kirill Dmitrijew mit Trump im Weißen Haus. Trump telefonierte dazu auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

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3. RND: Trump: Ukraine wird nach Kriegsende „etwas andere Form" haben https://www.rnd.de/politik/trump-stimmt-ukraine-auf-territoriale-verluste-ein-W7PZBDOVEFHUZB245MCY44KJCU.html

Territoriale Verluste Trump: Ukraine wird nach Kriegsende „etwas andere Form" haben Der Krieg in der Ukraine werde bald enden, sagt US-Präsident Donald Trump abermals. In einem Fernsehinterview äußert er sich auch zu möglichen Gebietsabtretungen des angegriffenen Landes.

09.11.2026, 05:26 Uhr

Washington. US-Präsident Donald Trump stimmt die Ukraine auf territoriale Verluste als Folge eines Abkommens für ein Ende des russischen Angriffskriegs ein. Trump bekräftigte in einem Interview der TV-Sendung „60 Minutes" abermals, dass er mit einem baldigen Ende des Kriegs rechne. „Ich denke, wir können das erreichen. Ich denke, das wird so kommen. Und am Ende wird die Ukraine eine etwas andere Form haben", sagte Trump. (...)

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4. Letemps: Ukraine, Russland und die USA: Die Gespräche in Abu Dhabi und die neue Dynamik des Friedensprozesses

https://www.letemps.ch/de/meinungen/ukraine-russland-und-die-usa-die-gesprache-in-abu-dhabi-und-die-neue-dynamik-des-friedensprozesses

Ukraine, Russland und die USA: Die Gespräche in Abu Dhabi und die neue Dynamik des Friedensprozesses

MEINUNG. Mehrere zentrale Dynamiken haben sich in den letzten Monaten verändert und könnten den Friedensprozess zwischen Russland und der Ukraine neu prägen. Neben ihrer militärischen und finanziellen Unterstützung positionieren sich die EU-Mitgliedstaaten zunehmend als mögliche Vermittler, schreibt Oksana Myshlovska, Gastprofessorin am IHEID und Forscherin an der Universität Bern

Oksana Myshlovska Forscherin und Gastdozentin an der Universität Bern und am IHEID.

Veröffentlicht am 10. November 2026 um 06:55. / Geändert am 11. November 2026 um 12:11.

Nach einer langen Pause seit Februar sind die ersten direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine unter Vermittlung der USA für den 10. und 11. November in Abu Dhabi angesetzt. Ihnen gingen mehrwöchige Kontakte und ein mehrwöchiger Austausch unter der Federführung der USA voraus.

Eine erste Gesprächsrunde mit der Ukraine, den USA und europäischen Vertretern hatte Anfang Oktober in Miami und am 20. Oktober in Oslo stattgefunden. Vergangene Woche fanden in Brüssel Konsultationen zwischen den USA, der Ukraine, der NATO, der EU und mehreren ihrer Mitgliedstaaten statt. Sie brachten eine Ausweitung der behandelten Themen: Über die Schlüsselfrage der Sicherheitsgarantien für die Ukraine hinaus ging es auch um die europäische Sicherheitsarchitektur, eine langjährige Forderung Russlands. (...)

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5. Politico: EU schickt 2 hochrangige Beamte zu Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi

https://www.politico.eu/article/ukraine-europe-abu-dhabi-talks-officials-russia/?utm_source=RSS_Feed&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS_Syndication

EU schickt 2 hochrangige Beamte zu Ukraine-Gesprächen in Abu Dhabi Beamte der Europäischen Kommission und des Rates werden zu den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA gehen.

9. November 2026 12:38 Uhr MEZ

Von Nicholas Vinocur und Zoya Sheftalowitsch BRÜSSEL – Die Europäische Union wird nach Angaben von zwei EU-Beamten Vertretern der Kommission und des Rates zu den Friedensgesprächen der Ukraine am Dienstag in Abu Dhabi entsenden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bestätigte in einem Posten zu X, dass die EU Vertreter bei den Gesprächen zwischen der Ukraine, Russland und den USA haben werde, und schrieb: „Die EU wird neben unseren Partnern anwesend sein."

Neben den EU-Vertretern – von der Leyens Stabschef Bjoern Seibert für die Kommission und Anna-Maria Boura, Chefberaterin für Außenpolitik bei Ratspräsident António Costa – werden nach Angaben eines deutschen Beamten und zwei EU-Diplomaten nationale Sicherheitsberater aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien anwesend sein. (...)

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6. Consilium: Ukraine: Rat verlängert Mandat der EU-Militärhilfemission um zwei Jahre

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2026/11/09/ukraine-council-extends-eu-military-assistance-mission-mandate-for-two-years/

Rat der Europäischen Union

Pressemitteilung

9. November 2026 18:01 Ukraine: Rat verlängert Mandat der EU-Militärhilfemission um zwei Jahre Der Rat hat heute einen Beschluss angenommen, der das Mandat der Militärhilfemission der Europäischen Union zur Unterstützung der Ukraine (EUMAM Ukraine) um einen weiteren Zeitraum von zwei Jahren bis zum 15. November 2028 mit einer Mittelzuweisung von fast 300 Millionen Euro für diesen Zeitraum verlängert.

Diese Entscheidung folgt auf die jüngste strategische Überprüfung durch EUMAM.

In diesem Zusammenhang beschloss der Rat auch, eine Präsenz in der Ukraine einzurichten, um eine direkte und wirksame Koordinierung mit den ukrainischen Militärbehörden, den ukrainischen Streitkräften und den internationalen Partnern mit dem gleichen Ansatz zu gewährleisten, um sicherzustellen, dass sich die EU-Ausbildung weiterhin an die Bedürfnisse der ukrainischen Streitkräfte anpasst.

Das Mandat der Mission ist auch bereichert, sich auf die Lehren aus dem Schlachtfeld zu konzentrieren und die militärische Ausbildung zur Unterstützung des ukrainischen Verteidigungsprogramms zu stärken. (...)

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siehe auch:

EU-Unterstützung für die Ukraine: Rat mobilisiert 4,9 Milliarden Euro im Rahmen der Europäischen Fazilität (Pressemitteilung, 26. Oktober 2026)

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siehe auch:

https://www.berliner-zeitung.de/article/25-milliarden-welche-waffen-deutschland-an-die-ukraine-liefert-10560004

Waffenlieferungen 25 Milliarden Euro: Welche Waffen Deutschland an die Ukraine liefert

Seit Mai 2025 veröffentlicht die Regierung keine Liste mehr.

Daten des Kiel Instituts zeigen, welche Waffen Deutschland der Ukraine bereitstellt. Luise Evers

05.11.2026, 15:36 Uhr

(...)

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7. Tagesschau: "Koalition der Willigen"- Soldaten der Ukraine-Koalition üben erstmals

https://www.tagesschau.de/ausland/europa/polen-uebung-koalicja-100.html

"Koalition der Willigen" Soldaten der Ukraine-Koalition üben erstmals

Stand: 09.11.2026 • 13:04 Uhr Etwa 2.800 Soldaten aus elf Ländern üben nicht weit von der ukrainischen Grenze entfernt. Eines Tages könnte die multinationale Truppe in der Ukraine einen Frieden sichern. Deutschland unterstützt das Manöver mit Transportflugzeugen.

Es ist das erste Militärmanöver der sogenannten Koalition der Willigen zur Unterstützung der Ukraine. Von heute an bis zum 22. November trainieren Militärs aus elf Ländern in Polen, Rumänien und im Schwarzen Meer, wie nach dem Ende des Krieges ein dauerhafter Frieden in der Ukraine gesichert werden könnte. Der Name der Übung: "Koalicja 2026" (Koalition 2026).

Frankreich und Großbritannien sind die größten Truppensteller der Übung. Die Koalition betont, dass es sich nicht um eine NATO-Übung handelt, auch da die USA explizit nicht daran teilnehmen. (...)

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8. FR: Seeblockade und 20-Millionen-Prämie: Trump aktiviert „Iron Gate" – und verschärft Front gegen den Iran

https://www.fr.de/politik/iran-krieg-aktuell-trump-aktiviert-taskforce-iron-gate-fuer-blockade-zr-94580777.html

Seeblockade und 20-Millionen-Prämie: Trump aktiviert „Iron Gate" – und verschärft Front gegen den Iran

Stand: 09.11.2026, 11:13 Uhr

Von: Felix Busjaeger Im Iran-Krieg ist keine Einigung in Sicht. Während US-Minister Rubio vor dem G7-Treffen dämpft, aktiviert Donald Trump die neue Taskforce „Iron Gate".

Teheran/Washington, DC – Keine Fortschritte bei den Verhandlungen, aber eine neue Taskforce gegen iranische Lieferwege: US-Außenminister Marco Rubio erklärte am Sonntag, bei den Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs sei keine Einigung in Sicht.

Zugleich ist nach Angaben von Präsident Donald Trump die Einsatzgruppe „Iron Gate" bereits aktiv, die zusätzlich zur Seeblockade weitere Versorgungs- und Handelswege zum Iran kappen soll. Beide Entwicklungen fallen in eine innenpolitisch angespannte Phase. Bei den Kongresswahlen am 3. November verloren Trumps Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern, auch wegen gestiegener Preise infolge des Krieges. (...)

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9. Josef Mühlbauer / Klaus Moegling (Hrsg.) Wege zum Frieden - Perspektiven der kritischen Friedensforschung

darin: Christine Schweitzer: Soziale Verteidigung – eine Alternative zu militärischer Abwehr von Angriffen von innen oder außen

https://www.dampfboot-verlag.de/de/buecher/wege-zum-frieden

Josef Mühlbauer / Klaus Moegling (Hrsg.)

Wege zum Frieden

Perspektiven der kritischen Friedensforschung

Münster 2026

(....)

(S. 355ff)

Christine Schweitzer

Soziale Verteidigung – eine Alternative zu militärischer Abwehr von Angriffen von innen oder außen

Soziale Verteidigung ist ein Konzept des gewaltfreien Widerstands einer Gemein- schaft gegen militärische Angriffe oder Staatsstreiche (Battke, 1979; Martin, 1993; Sharp, 1992; Vogt, 1987).

Als Alternative zu militärischer (Landes‑)Verteidigung will sie nicht die Grenzen und das Territorium, sondern die Lebensweise, Gesellschaft und Freiheiten verteidigen. Als Instrument des Abwehr eines Staatsstreichs lässt sie die Putschenden ins Leere laufen, weil es denen nicht gelingt, ihre Anweisungen durchzusetzen.

Der Grundgedanke der Sozialen Verteidigung: Ein militärischer Besatzer oder ein Putschist braucht wie jeder Herrscher die Mitarbeit der Bevölkerung, um seine politischen Ziele durchsetzen zu können.

Wenn keine*r die Anweisungen des Militärs befolgt, keine*r die Rohstoffe abbaut oder die Infrastruktur saniert, keine*r zu Parteiversammlungen geht, kein*e Lehrer*in die neuen Curricula umsetzt, dann mag der Aggressor zwar überall seine Truppen oder andere Sicherheitskräfte stehen haben, aber seine Ziele erreicht er nur dann, wenn es ihm gelingt, die Menschen zur Mitarbeit zu bewegen.

(...)

Einige „Prototypen", wie Sharp (1990, 1992) sie nannte – nicht alle von ihnen erfolgreich -, wurden in der Literatur der 1970er und 1980er Jahre häufig erwähnt. Die Liste kann heute deutlich verlängert werden:

– Der Kapp-Putsch im Jahr 1920, bei dem Reichswehroffiziere gegen die Regie- rung der jungen Weimarer Republik rebellierten. Der Putsch zielte darauf ab, den Gründer der Vaterlandspartei, Wolfgang Kapp, an die Macht zu bringen (Johansen & Martin 2019, S. 44-46).

Weitere Putsche, die mit gewaltlosen Mitteln niedergeschlagen wurden, war ein Putsch von Offizieren in Algerien (damals noch französische Kolonie) 1961 (Sharp, 1992) und gegen Gorbatschow in Russland 1991 (Sharp, 1992).

– Der Ruhrkampf im Jahr 1923, bei dem es sich um einen hauptsächlich zivilen Protest („passiven Widerstand") im Ruhrgebiet handelte, als französische und belgische Truppen die Region 1923 besetzten, um Reparationen einzutreiben (Müller, 1995; Müller, 2025).

– Die indische Unabhängigkeitsbewegung, die sich von der britischen Kolonialbe- satzung befreite (siehe Arnold, 2011 für Literatur hierzu). Auch weitere Kolonien haben sich der Swarthmore-Datenbank zufolge überwiegend durch zivilen Wider- stand befreit: Finnland 1905 (s. auch Arajärvi, 2022) Ägypten 1918-1922, Nigeria 1945-1950, Marokko 1953-56, Ghana 1955-57, Malawi 1958-59, Demokratische Republik Kongo 1959-60 Sambia 1960-63, Ost-Timor ca. 1987-2002. Außerdem kann die Befreiung der baltischen Staaten von der Sowjetunion/Russland 2000- 2001 genannt werden (Binnendijk & Kepe, 2021).

– Der gewaltfreie Widerstand in Dänemark, Norwegen (Semelin, 1993 und 2013; Mellon et al. 1985) und Bulgarien (Marin, 2022) während des Zweiten Weltkriegs. (Vgl. auch Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, 2017)

– Der „Prager Frühling" im August 1968, als Truppen des Warschauer Pakts die Reformbewegung in der CSSR niederschlagen wollten, was ihnen nach ca. einer Woche gelang, nachdem die politische Führung nach Moskau verbracht und zum Einlenken gebracht wurde (siehe Johansen & Martin 2019, S. 51-56).

– Anderson & Wallace (2013) veröffentlichten ein Buch mit 13 Fallstudien über Gemeinschaften in Bürgerkriegen, die beschlossen, sich aus den Kämpfen her- auszuhalten und nicht Partei zu ergreifen. Fünf Beispiele werden ausführlicher dokumentiert:

Afghanistan: Widerstand der Jaghori gegen die Taliban, Bosnien: Tuzla, Kolumbien: indigene Gemeinschaften, Mosambik: Provinz Gaza und Ruanda: Muslime während des Völkermordes Obwohl sie den Begriff „Soziale Verteidigung" nicht verwenden, können diese Fälle als Beispiele für Soziale Ver- teidigung in Bürgerkriegen angesehen werden.

Die Autor*innen verglichen sie und stellten eine Reihe von Gemeinsamkeiten fest.

– Nach dem russischen Angriff 2022 auf die Ukraine hat es zahlreiche Fälle spon- tanen zivilen Widerstands gegeben. Der katalanische Forscher Filip Daza Sierra und seine Kollegen haben dies in einer Studie dokumentiert (Daza Sierra, 2022 und 2025).

Er und sein Team stellten fest, dass es eine große Anzahl solcher gewaltfreier Aktionen gab. Die Menschen blockierten Panzer, hielten öffentliche Proteste ab, missachteten Befehle in besetzten Gebieten und bildeten Netzwerke zur gegenseitigen Unterstützung. Auch heute noch gibt es in den besetzten Ge- bieten einige Formen des zivilen Widerstands.

(...)

Folgerungen und Ausblick

Es gibt viele gute Gründe für Soziale Verteidigung. Gene Sharp (1992) hat sie schon vor 35 Jahren prägnant zusammengefasst. Sie sei eine Verteidigungspolitik, die:

– wirksam ist, um Angriffe von außen und innen abzuschrecken und abzuwehren,

– eigenständig ist,

– das Land nicht in den Bankrott treibt,

– keine massiven Zahlen an Todesopfern und Zerstörung verursacht,

– das eigene Schicksal nicht in die Hände mächtiger Freunde legt, die wahrscheinlich zuerst ihre eigenen Interessen verfolgen. (S. 7, Übersetzung CS)

(...)

Eine umfassende Friedenspolitik

braucht gewaltfreie Alternativen zu Rüstung und Militär, um überzeugend zu sein. Aber die Vorstellung einer zukünftigen Welt, in der Konflikte nicht mit Gewalt, sondern durch Konflikttransformation und die Gleichwertigkeit des Lebens aller Menschen gelöst werden, ist keine Welt, in der Menschen sich in Selbstverteidigung üben. Wir sollten vielmehr auf die bewährte Fähigkeit der Menschen vertrauen, spon- tan und kurzfristig angemessene Reaktionen auf jede militärische oder anderweitige gewalttätige Bedrohung zu entwickeln, die am Horizont auftaucht.

Das Wissen über zivilen Widerstand, gewaltfreie Aktionen im Allgemeinen und über Un- bewaffneten Zivilen Schutz kann im Rahmen der Friedenserziehung vermittelt werden und wird in jede Anforderung einfließen, wenn sie aufkommt. In der Zwischenzeit gibt es viele gute Verwendungsmöglichkeiten für dieses Wissen, vom Schutz der Zivilbevölkerung vor Gewalt über den Kampf gegen „postdemokratische" Regime und Neofaschismus bis hin zur Bekämpfung des Klimawandels.

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10. IMI: Soziale Gerechtigkeit statt Krieg - Auf die Straßen gehen, bevor die Panzer darauf rollen

https://www.imi-online.de/2026/10/20/soziale-gerechtigkeit-statt-krieg/

Soziale Gerechtigkeit statt Krieg

Auf die Straßen gehen, bevor die Panzer darauf rollen von: Stop ReArm Europe | Veröffentlicht am: 20. Oktober 2026

Wir dokumentieren den Aufruf von Stop ReArm Europe, einem europaweiten Bündnis aufrüstungskritischer Gruppen, an dem sich auch die IMI niedrigschwellig beteiligt, zu Protesten am 20. November 2026:

Wir rufen euch dazu auf, um den 20.November herum aktiv zu werden. An diesem Tag werden Schüler*Innen und Studierende in ganz Europa einen internationalen Streik der Jugend durchführen und sich unter dem Motto „Kämpfen wir für unsere Zukunft, nicht für ihre Kriege" versammeln.

In den Tagen davor und danach werden in Städten auf dem gesamten Kontinent Mobilisierungen, Demonstrationen und Aktionen organisiert. Gemeinsam mobilisieren wir für soziale Gerechtigkeit statt Krieg.

Militär-Werbung auf jedem Bildschirm. Offiziere in unseren Klassenräumen. Jobsuchende werden zu Kasernen hingesteuert. Wachsender Druck auf Frauen und Mädchen, in die Armee einzutreten. Jungen Männern und Jungen bietet man ein Gewehr anstatt eine Zukunft.

Geflüchteten, Deserteuren und Kriegsdienstverweigerern wird mit der Rückführung an die Front gedroht. An Krankenhäusern und Schulen werden Kürzungen vorgenommen, um Panzer zu kaufen. Milliarden von unserem Geld fließen in die Militarisierung unserer Grenzen, unserer Universitäten und unserer Wirtschaft.

Wir lehnen die Militarisierung unserer Gesellschaften ab und unterstützen die jungen Menschen, die sich dagegen wehren. Tausende Schüler*innen und Studierende in ganz Europa erheben sich, um sich der Militarisierung und der Wiedereinführung der Wehrpflicht zu widersetzen. Am 20. November werden sie den ersten internationalen Jugendstreik und die Mobilisierung starten.

Wir rufen euch zur Teilnahme an diesem Widerstand auf.

Warum wir mobilisieren:

— Kriege nehmen zu und verschärfen sich. Völkermord wird zur Normalität, zivile Infrastruktur ist zu einem routinemäßigen Ziel geworden, internationale Institutionen stehen gelähmt da. Lange geltende Tabus werden gebrochen: Europäische Regierungen ziehen sich aus dem Minenverbotsvertrag zurück und ignorieren den Waffenhandelsvertrag. Das Recht weicht vor der Gewalt.

— Kriege verschärfen die Krise der Lebenshaltungskosten, wie der Angriff der USA und Israels auf den Iran schmerzlich klargemacht hat. Unsere Regierungen unterstützen diesen Krieg, obwohl er Menschen in der ganzen Welt Schaden zufügt, auch in Europa.

— Fast 20 Millionen Kinder in der EU – jedes vierte – sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Inzwischen haben sich Regierungen zu Militärausgaben verpflichtet, die der EU-Verteidigungskommissar, Andrius Kubilius, bis 2035 auf 7 Billionen Euro beziffert.

— Wohnen, Gesundheit, Diplomatie und der Umbau der Industrie für eine gerechte Transformation werden alle zurückgestellt. Regierungen haben keinen Plan, wie sie mit den immer schlimmer werdenden Hitzewellen, Überflutungen und Waldbränden fertig werden sollen – und zeigen kein Interesse an Wegen zum Frieden und zu Klimagerechtigkeit.

— Militarisierung schränkt die Freiheit ein. Sie kriminalisiert diejenigen, die es wagen, die Kriegshetze, Kriegsverbrechen und die Komplizenschaft mit Völkermord zu kritisieren. Andersdenkende werden ohne Gerichtsverfahren mittels EU-Sanktionen bestraft.

— Die Öffentlichkeit wird dazu gebracht, Migrant*innen und äußere Feinde zu fürchten, wodurch arbeitende Menschen gegeneinander aufgebracht werden. Doch haben Menschen auf beiden Seiten der Frontlinie mehr miteinander gemeinsam als mit den Regierungen, die sie auf das Schlachtfeld schicken, oder mit den Unternehmen, die von Krieg, Grenzen und Überwachung profitieren.

Soziale Gerechtigkeit statt Krieg: Plädoyer für eine gerechte Transformation

Die Billionen, die für die militärische Sicherheit bestimmt sind, werden dazu führen, dass wir mit dem Rücken an der Wand stehen und bei globalen Geldgebern verschuldet sind.

Stattdessen brauchen wir einen demokratischer Plan für eine gerechte Transformation in Europa, die auf globaler Solidarität aufgebaut und auf soziale Gerechtigkeit ausgerichtet ist: Ein Programm des industriellen Umbaus, das sichere Jobs mit guten Arbeitsbedingungen schafft, und eine Wirtschaft, die auf das Gemeinwohl und den Schutz der Natur ausgerichtet ist.

Dies muss Hand in Hand gehen mit einer blockfreien Außenpolitik, die Konflikte durch Diplomatie löst, das Völkerrecht und Menschenrechte schützt und gemeinsame Sicherheit für alle schafft: Sicherheit mit unseren Nachbar*innen, nicht gegen sie.

Deshalb rufen wir soziale Bewegungen, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen, unabhängige Medien, politische Kräfte und Parlamentarier*innen dazu auf, diesen Aufruf zu unterstützen, ihre Mitglieder zu mobilisieren und sich uns in den Tagen um den 20. November auf den Straßen anzuschließen und Soziale Gerechtigkeit statt Krieg fordern.

Kontakt für weitere Informationen: action@stoprearm.org

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11. Friedenskooperative: Schulstreiks gegen die Wehrpflicht am 20. November 2026

https://www.friedenskooperative.de/aktion/schulstreiks-gegen-die-wehrpflicht-am-20-november-2026

Schulstreiks gegen die Wehrpflicht am 20. November 2026

Der 5. Schulstreik gegen die Wehrpflicht findet am 20. November 2026 statt.

Der Protest richtet sich weiterhin gegen die drohende Reaktivierung der Wehrpflicht

und die inzwischen in Teilen verpflichtenden Musterungen.

Das Netzwerk Friedenskooperative ruft auf, sich an den Protestaktivitäten der Schüler*innen zu beteiligen.

Auf dieser Seite findest du alle wichtigen Infos zum kommenden Schulstreik. Nützliche Ressourcen

Weitere Infos und häufig gestellte Fragen zur Wehrpflicht findest du außerdem auf unserer Übersichtsseite. Solltest du noch Materialien benötigen, schau in unserem Shop vorbei.

Terminübersicht und Terminhinweise (*):

Das sind die bis jetzt geplant Veranstaltungen. Wir aktualisieren die Städteübersicht laufend.

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12. GWR: Sankt Martin, Schutzpatron der Kriegsdienstverweigerer

https://www.graswurzel.net/gwr/2026/10/sankt-martin-schutzpatron-der-kriegsdienstverweigerer/

die waffen nieder Sankt Martin, Schutzpatron der Kriegsdienstverweigerer

Über Nothelfer, Schutz- und Namenspatrone

30. Oktober 2026 | Franz Nadler, Connection e.V.

(...)

Martins Leben und seine Kriegsdienstverweigerung Martin (Bischof von Tours), auch Martinus genannt, wurde 316/17 im heutigen Szombathely (Steinamanger)/Pannonien in Ungarn geboren. Sein Name ist eine Abwandlung des römischen Kriegsgottes Mars. Sein Vater war Söldner im Rang eines Offiziers und Militärtribuns (ihm oblagen die Soldzahlungen, Tribute) des Römischen Reiches. Wenn er die verpflichteten Jahre gedient hatte, sollte er ein Stück Land bekommen.

Schon bald nach seiner Geburt wurde sein Vater nach Pavia/Oberitalien versetzt, wo Martin aufwuchs. Gegen seinen Willen gehorcht er dem Wunsch des Vaters und wird mit 15/16 Jahren ebenfalls Söldner/Soldat.

Er wird sogleich nach Amiens/Nordfrankreich, in Gallien, verlegt, wo er als Reitersoldat dient und ebenfalls Offizier wird. Er bleibt renitent. Sein Biograf Sulpicius Severus schreibt dazu: „Martin musste gefangen und in Ketten den militärischen Fahneneid leisten."

Und an anderer Stelle: „Er hielt sich frei von Lastern, in die sich Soldaten gewöhnlich verstricken lassen. Seine Güte gegen die Kameraden war groß, seine Liebe erstaunenswert. Geduld und Demut überstiegen alles Maß." Um 334 ereignete sich die Mantelszene. Mit 18 ließ er sich taufen.

Nach der Mantelteilung und der Taufe, vermutlich im Jahr 336, hatte Martin einen Traum, eine „göttliche Eingebung", die dann zur Ablehnung des weiteren Kriegsdienstes führte. Kaiser Julian ließ Geldgeschenke an die Soldaten austeilen, damit sie im bevorstehenden Feldzug gegen die Alemannen vor Worms gut kämpfen.

Als Martin an der Reihe war, weigert er sich, das Geld des Kaisers anzunehmen. Martins Worte nach Sulpicius Severus: „Bis heute habe ich dir gedient, erlaube mir, dass ich jetzt Gott diene. Ich bin ein Soldat Christi. Es ist mir nicht erlaubt zu kämpfen und zu töten.

Hiermit gebe ich dir mein Schwert zurück. Wenn du meinst, ich sei ein Feigling, so will ich Morgen ohne Waffen auf den Feind zugehen." (...)

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13. SZ: Den Kriegsdienst verweigert https://www.sueddeutsche.de/muenchen/freising/der-heilige-martin-und-ein-grundstuecksgeschaeft-leserbriefe-1.5118526

17. November 2020, 21:33 Uhr Den Kriegsdienst verweigert

Zum Artikel "Helfen und teilen" in der SZ Freising vom 11. November: Im SZ-Artikel über Martin von Tours wird über den "braven Soldaten, der seinen Mantel mit einem Bettler teilte", berichtet.

Diese sehr bekannte Handlung führte dazu, dass Martin - weil er sich für soziale Randgruppen einsetzte - als Patron der Armen und Geächteten verehrt wird. Weniger bekannt ist, dass er auch Patron der Kriegsdienstverweigerer ist.

Sulpicius Severus, der Biograf von Martin, kannte ihn persönlich - und schreibt in seiner Biografie über ihn, dass er bereits mit 15 Jahren von seinem Vater, der Offizier war, gezwungen worden war, Soldat zu werden.

Nachdem er den Mantel mit einem Bettler vor den Toren von Amiens geteilt haben soll und im Traum sah, dass dieser Bettler Christus war, soll er sich zur Taufe entschlossen haben und Christ geworden sein, so sein Biograf.

Im Jahr 356 hat er vor den Toren von Worms den Kriegsdienst verweigert, wie Sulpicius Severus im vierten Kapitel seiner Biografie schreibt: "Unterdessen waren Barbaren in Gallien eingebrochen. Kaiser Julian zog bei der Stadt der Vangionen ein Heer zusammen und begann damit, Geldgeschenke unter die Soldaten zu verteilen. Dabei wurde nach der Gewohnheit jeder Soldat einzeln vorgerufen. So kam die Reihe auch an Martinus. Jetzt hielt dieser den Zeitpunkt für günstig, seine Entlassung zu erbitten.

Er war nämlich der Ansicht, er habe keine freie Hand mehr, falls er das Geschenk in Empfang nehme, ohne weiter dienen zu wollen. Deshalb sprach er zum Kaiser: 'Bis heute habe ich dir gedient; gestatte nun, dass ich jetzt Gott diene. Dein Geschenk mag in Empfang nehmen, wer in die Schlacht ziehen will. Ich bin ein Soldat Christi, es ist mir nicht erlaubt zu kämpfen'.

Wutschnaubend ob dieser Rede gab der Tyrann zur Antwort, er wolle sich nur aus Angst vor der Schlacht, die für den andern Tag zu erwarten war, nicht um seines Glaubens willen dem Kriegsdienst entziehen. Doch Martinus blieb unerschrocken, ja der Versuch, ihn einzuschüchtern, machte ihn nur noch fester.

So sprach er: 'Will man meinen Entschluss der Feigheit und nicht der Glaubenstreue zuschreiben, dann bin ich bereit, mich morgen ohne Waffen vor die Schlachtreihe zu stellen und im Namen des Herrn Jesus mit dem Zeichen des Kreuzes, ohne Schild und Helm, furchtlos die feindlichen Reihen zu durchbrechen'. Man ließ ihn also in Gewahrsam halten, damit er sein Wort wahr mache und sich waffenlos den Barbaren entgegenstelle. Am nächsten Tage schickten die Feinde Gesandte zu Friedensverhandlungen und ergaben sich mit Hab und Gut." (1)

Mit großer Wahrscheinlichkeit wurde Martin nicht - wie sein Biograf schreibt - im Jahr 336 geboren, sondern bereits im Jahr 316. Wenn er bereits mit 15 Jahren Soldat wurde, war er bei seiner Kriegsdienstverweigerung 40 Jahre alt und hatte 25 Jahre im römischen Heer gedient. Nach 25 Jahren Militärdienst konnte er als Veteran den Militärdienst beenden.

Kaiser Julian Apostata war über die Kriegsdienstverweigerung von Martin so verärgert, dass der dem Veteranen Martin das übliche Landgut zur Altersversorgung verweigerte.

Die SZ-Formulierung vom "braven Soldaten" Martin ist vor diesem historischen Hintergrund nicht zutreffend.

Clemens Ronnefeldt, Freising _________________

P.S.: Die Quellenangabe (1) fehlt in der SZ - ich reiche sie hier nach:

(1) https://www.martinsjahr.bistum-trier.de/legenden-spirituelles/martin-kriegsdienstverweigerer/

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siehe auch:

https://www.martin-von-tours.de/de/geschichte/mantelteilung.html

Mantelteilung

Um 334 war der achtzehnjährige Gardeoffizier in Amiens stationiert.

(...)

Außer seinem Militärmantel, den er trug, besaß er nichts, hatte er doch schon, was er sonst besessen hatte, für eine ähnliche barmherzige Tat verwendet.

Deshalb fasste er sein Schwert, mit dem er gegürtet war, teilte den Mantel in der Mitte entzwei und gab die eine Hälfte dem Armen, mit der anderen Hälfte bekleidete er sich. Einige der Umstehenden machten sich über ihn lustig, da ihn der abgerissene Mantel entstellte.

Durchaus glaubhaft ist, worüber sich nur spekulieren lässt, weil es militärischem Denken entspricht. Außer dem Spott seiner Mitmenschen habe Martin auch noch eine Arreststrafe seitens seiner Vorgesetzten hinnehmen müssen: drei Tage Haft wegen mutwilliger Beschädigung von Militäreigentum.

(...)