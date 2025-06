Jahrestagung 2025: Unsere Erde am Kippen! Perspektiven für eine gemeinsame Zukunft

Unsere Erde am Kippen? Unser Planet als Ganzes sicher nicht, jedenfalls nicht so schnell und nicht menschengemacht. Die Erde als Ganze hat schon viele Zustände durchlaufen und ist doch immer sie selbst geblieben. Aber vieles auf unserer Erde droht, sich massiv und schnell und kaum rückholbar zu verändern - mit weitreichenden Folgen für viele Ökosysteme und deren Bewohner, einschließlich von uns Menschen.

Was dies für Teile der Natur bedeutet – davon handelte der Vortrag von Dr. Rainer Luick, emeritierter Professor an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg. Und auch er sprach schon die Handlungsmöglichkeiten der einzelnen an, die alle für sich sicher nicht gleich die globalen Prozesse umkehren können, aber eben doch dazu beitragen, dass anderes möglich wird.

Und das berührte das Thema der gesamten Tagung, zu der etwa 160 Personen aller Altersgruppen gekommen waren: Perspektiven zu finden, wie wir angesichts der Bedrohungen durch diese Veränderungen leben können: politisch, sozial, persönlich, spirituell.

Ansätze dazu leuchteten in Arbeitsgruppen auf, wie z.B. zum Leben in Gemeinschaft, gerechteren Formen der Ernährung, gerechterem Handel, Methoden des Theaters der Unterdrückten oder zur Friedensstadt Freiburg. (Daneben gab es aber auch eher analytischen Arbeitsgruppen wie z. B. zum Klimakiller Militär, dem Artensterben oder Klimawandel und Migration.) Doch genauso präsent war das Thema in manchen Brennpunktdiskussionen (z.B. zur Gewaltfreien Kommunikation, der Genderkomission oder internationalen Arbeit) oder im praktischen Tun beim Yoga, in Gebet und Meditation, beim Feiern oder dem morgendlichen Icebraker.)

Und natürlich war auch wieder Raum für die brennenden Fragen im Umgang mit den Kriegen in der Ukraine und in Israel und Palästina oder der Bedrohung unserer Demokratie durch rechtsextreme Kräfte.

Alles in allem eine stärkende und ermutigende Tagung im Huboldt-Jugendgästehaus Bad Schussenried.

Die Dokumentation mit vielen Fotos, Materialien und Berichten von der Tagung wächst stetig weiter und ist demnächst unter http://jt.versoehnungsbund.de/t/2025 zu finden! (Auf jener Seite einfach auf das Symbol mit dem Buch klicken.)

Im Anhang finden sich die Einführungsüberlegungen unseres Präsidenten Ullrich Hahn. Die Fotos sind von Benjamin Pütter und Hanno Paul.