Abrüstungsappell: Über 10.000 sagen Nein zur Aufrüstung

Mehr als 10.000 Menschen haben bereits den Abrüstungsappell „Immer mehr Milliarden fürs Militär? Nicht mit mir!“ unterzeichnet. Der Appell kritisiert die NATO-Vorgabe, künftig bis zu fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für militärische Ausgaben einzuplanen. Für Deutschland würde das bedeuten, dass dauerhaft enorme Summen in Rüstung und Militär fließen – auf Kosten anderer gesellschaftlicher Aufgaben.

Der Appell wurde am 2. Oktober 2025 gestartet und wird getragen von der Deutsche Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegner*innen (DFG-VK), den Internationalen Ärzt*innen für die Verhütung des Atomkrieges (IPPNW), dem Netzwerk Friedenskooperative, Ohne Rüstung Leben und pax christi.

Statt immer weiterer Aufrüstung fordern die Organisationen Investitionen in Diplomatie, zivile Konfliktbearbeitung, soziale Sicherheit, Bildung und Klimaschutz. Frieden sei nicht durch Abschreckung und Waffen, sondern nur durch politische Lösungen und internationale Zusammenarbeit erreichbar.

Die Unterschriftensammlung läuft bis zu den Haushaltsverhandlungen im September 2026. Ziel ist es, bis zu den Ostermärschen 2026 mindestens 25.000 Unterstützer*innen zu gewinnen.

Jetzt online unterschreiben:

https://dfg-vk.de/nichtmitmir/

https://www.friedenskooperative.de/aktion/abruestungsappell-jetzt-unterschreiben



