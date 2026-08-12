Frieden beginnt dort, wo Menschen gemeinsam unterwegs sind

Am Samstag, 26. September 2026, führt die zweite Etappe des FriedensWeges 2026 von Köln-Rodenkirchen nach Wesseling. Der rund 7,6 Kilometer lange Weg verbindet Menschen, die sich für Frieden, Abrüstung und eine Welt ohne Atomwaffen einsetzen.

Ausgangspunkt ist die anhaltende Stationierung von US-Atomwaffen auf dem Fliegerhorst Büchel. Zugleich ist der Atomwaffenverbotsvertrag der Vereinten Nationen seit 2021 in Kraft, Deutschland ist ihm bislang nicht beigetreten.

Unterwegs gibt es Raum für Gespräche und Impulse zu Frieden, Abrüstung, Klimaverantwortung und gewaltfreier Konfliktlösung.

Treffpunkt: 11.30 Uhr bei WiSü – Willkommen im Rheinbogen e. V., Eygelshovener Straße 33, 50999 Köln

Start: 12.00 Uhr

Abschlusskundgebung: gegen 16.00 Uhr auf dem Rathausvorplatz in Wesseling

Ende: ca. 18.00 Uhr

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