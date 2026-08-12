70 Jahre EAK: Kriegsdienstverweigerung bleibt ein Grundrecht

Die Evangelische Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK) wird 70 Jahre alt. Am 23. September 2026 lädt sie deshalb zu einer öffentlichen Diskussionsveranstaltung in die Evangelische Jugendkirche Stuttgart ein.

Unter dem Titel „Das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung im Kontext der Wehrpflichtdebatte“ geht es um die Frage, wie dieses im Grundgesetz verankerte Recht auch in Zeiten neuer Wehrpflichtdebatten und im Spannungs- oder Verteidigungsfall gesichert werden kann.

Prof. Dr. Kathrin Groh gibt dazu einen Impuls. Anschließend diskutieren Dr. Annika Schreiter und Landesbischof Friedrich Kramer; Staatssekretär Nils Hilmer ist angefragt. Moderiert wird der Abend von Claus Heinrich.

Mittwoch, 23. September 2026, 19 Uhr

Evangelische Jugendkirche Stuttgart, Eckartstraße 2

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist bis zum 1. September möglich. Die Veranstaltung wird außerdem im Livestream übertragen.

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