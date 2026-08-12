Mit Gesang durch Magdeburg: Stimmen für Demokratie

Am 5. September 2026, dem Tag vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, lädt das Mitmachprojekt „Singen verbindet“ zu einem musikalischen Zeichen für Demokratie, Vielfalt und Zusammenhalt ein.

Um 13 Uhr treffen sich die Teilnehmenden auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Magdeburger Hauptbahnhof.

Nach einem ersten Flashmob zieht die Gruppe weiter zu mehreren Orten in der Stadt, die eine besondere gesellschaftliche oder geschichtliche Bedeutung haben. Auch am Ort des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt sollen die gemeinsam vorbereiteten Lieder erklingen.

Chorerfahrung ist nicht erforderlich. Wer sich anmeldet, erhält vorab die Texte, Lieder und organisatorischen Informationen. Am 4. September gegen 17 Uhr findet eine gemeinsame Probe statt.

Den Abschluss bildet ein Bühnenprogramm auf dem Domplatz.

Veranstaltet wird das kostenfreie Projekt von der Evangelischen Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt, der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, dem Chorverband Sachsen-Anhalt und dem Chorkreis Magdeburger Börde.