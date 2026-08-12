Was geschieht mit einem Menschen, wenn Kriegsrhetorik plötzlich Wirklichkeit wird?

Der Schauspieler und Autor Wolfgang Zarnack geht dieser Frage mit seinem Projekt „EMBEDDED – Damit was bleibt“ nach. In 50 kurzen Folgen erzählt die Antikriegsserie im vertikalen Handyformat von Markus Bergmann, einem ehemaligen Sportjournalisten, der als Kriegsreporter einer militärischen Einheit zugewiesen wird.

Die Serie zeigt keine großen Schlachten. Im Mittelpunkt steht ein einzelner Mensch und die Frage, was der Krieg mit ihm macht. Vom 3. August bis zum Weltfriedenstag am 21. September erscheint täglich eine neue Folge.

Wolfgang Zarnack hat Drehbuch, Regie, Kamera, Schauspiel, Ton, Schnitt und Effekte weitgehend selbst übernommen. Auch seine Familiengeschichte prägt das Projekt: Sein Vater erlebte als Kind Krieg, Flucht und den Tod von Geschwistern.

„Mit EMBEDDED zeige ich keinen Krieg. Ich zeige einen Menschen darin.“

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