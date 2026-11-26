Liebe Friedensinteressierte, nachfolgend sende ich einige Artikel zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien sowie zum Thema Militarisierung - mit dem Hinweis, dass ich nicht mit allen Aussagen aller Artikel übereinstimme, die folgenden Beiträge aber für wichtig halte.

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1. n tv: "Das hätte ich nicht tun sollen" Pistorius entschuldigt sich bei US-Politiker Colby

https://www.n-tv.de/politik/Pistorius-entschuldigt-sich-bei-US-Politiker-Colby-id31559490.html?utm_source=firefox-newtab-de-de

"Das hätte ich nicht tun sollen" Pistorius entschuldigt sich bei US-Politiker Colby

20.11.2026, 15:59 Uhr

Als eine "ziemlich dumme Sache" bezeichnet Boris Pistorius die Ukraine-Kritik des US-Verteidigungssekretärs Colby kürzlich. Nun rudert der SPD-Verteidigungsminister zurück, die Wortwahl sei nicht passend gewesen. Ganz einig sind die beiden sich aber weiterhin nicht.

SPD-Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nach seiner scharfen Äußerung über US-Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby für seine Wortwahl entschuldigt. "Tatsächlich finde ich die Wortwahl im Nachhinein, und fand es schon kurz danach, nicht wirklich passend", sagte Pistorius in einem Interview mit "Politico".

Als Nicht-Muttersprachler habe er sich bei einer englischsprachigen Pressekonferenz auf eine unglückliche Formulierung eingelassen: "Das hätte ich nicht tun sollen." (...)

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2. FAZ: Liveblog Ukrainekrieg - Ukraine versenkt russisches Kriegsschiff vor Libyen

https://www.faz.net/aktuell/politik/ukraine/ukraine-liveticker-kiew-versenkt-russisches-kriegsschiff-vor-libyen-faz-110683325.html

Liveblog Ukrainekrieg Ukraine versenkt russisches Kriegsschiff vor Libyen

23.11.2026, 09:38

Selenskyj bestätigt: Ukraine versenkt russisches Kriegsschiff vor Libyen Ukrainische Streitkräfte haben laut Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der Küste Libyens ein russisches Kriegsschiff versenkt. Dazu seien sieben in der Ukraine gebaute Seedrohnen eingesetzt worden, schrieb er auf der Plattform X. Dabei sei das russische Kriegsschiff „Merkury" versenkt worden. Das Schiff war erst 2023 in Dienst gestellt worden und zählte zu den neuesten der russischen Marine.

Außerdem sei der Frachter „Angara" getroffen worden, mit dem Russland Waffen transportiert. Selenskyj teilte ein Video des Geheimdienstes SBU, in dem schemenhaft ein nächtlicher Angriff auf ein Kriegsschiff mit der Silhouette der „Merkury" zu sehen ist. Die Attacke auf die „Angara" fand demnach tagsüber auf See statt. (...)

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Vanessa Angermann

23.11.2026 02.18 Uhr UNO verurteilt Drohnenangriffe auf Schiffe vor libyscher Küste (...)

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3. ZDF: Im Hafen von Bengasi in Libyen: Selenskyj: Ukraine hat russisches Kriegsschiff versenkt

https://www.zdfheute.de/politik/ausland/libyen-explosion-kriegsschiff-ukraine-krieg-russland-100.html

Im Hafen von Bengasi in Libyen: Selenskyj: Ukraine hat russisches Kriegsschiff versenkt

23.11.2026 | 09:42

Die Ukraine hat sich zum Angriff auf die russische Korvette "Merkury" in Bengasi bekannt.

Laut Präsident Selenskyj versenkte das Militär das Schiff mit sieben Seedrohnen.

(...) Vereinte Nationen fordern unabhängige Untersuchung Die Vereinten Nationen verurteilten die Angriffe. Die UN-Mission in Libyen, UNSMIL, äußerte auf der Plattform X große Besorgnis und forderte eine "sofortige, unabhängige und transparente Untersuchung". Libyen dürfe kein "Schlachtfeld für ausländische Konflikte" werden.

Die ostlibysche Regierung bezeichnete den Vorfall im Hafen als Verletzung der libyschen Souveränität. Libyen sei weder in diesem noch in anderen ausländischen Kriegen Partei.

Das Land erlaube keine Angriffe auf seinem Gebiet, in seinen Gewässern oder Häfen, um "Rechnungen zu begleichen". Die Behörden kündigten an, den Vorfall gemeinsam mit russischen Stellen untersuchen zu wollen.

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4. Spiegel: Mehr als 600 000 Tote - was gehackte Daten über Putins Verluste verraten

https://www.spiegel.de/ausland/ukraine-krieg-spiegel-rechnet-mit-mehr-als-600-000-getoeteten-russischen-soldaten-im-ukrainekrieg-a-87309cd3-0345-4eb0-93aa-5b1330decd1a

Datenhack der russischen Statistikbehörde

Mehr als 600 000 Tote - was gehackte Daten über Putins Verluste verraten

Putin schweigt über seine Toten, doch seine Statistikbehörde hat sie gezählt.

Die geheimen Daten zeigen, wer für ihn stirbt: Männer aus armen Grenzregionen,

immer häufiger Ältere, Kämpfer aus Zentralasien - und sogar Deutsche.

Die große Spiegel-Recherche.

Von Ann-Dorit Boy, Alexander Chernyshev, Christina Hebel, Chris Kurt,

Marvin Milatz, Dawood Ohdah, Marcel Pauly, Bernhard Riedmann und Anika Zeller

23.11.2026, 17.00 Uhr

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5. X: Jared Kushner

https://x.com/jaredkushner/status/2124573146665955759

Jared Kushner Die Bereitschaft von Präsident Trump, Artikel 5-ähnliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu berücksichtigen, ist ein entscheidender Bestandteil, um dauerhaften Frieden zu erreichen. Die Bereitschaft Russlands, solche Garantien zu diskutieren, ist ein wichtiger Schritt nach vorn und ein potenzielles Zeichen dafür, dass es den Frieden ernst meint.

Eine glaubwürdige Artikel-5-ähnliche Garantie, die durch Abschreckungs- und Dekonfliktregelungen unterstützt wird, könnte das Risiko eines weiteren Krieges drastisch verringern. Präsident Selenskyj hat Recht, dass diese Garantien spezifisch, glaubwürdig und klar dokumentiert sein müssen. Das ist genau die Arbeit. (...)

(22.11.2026)

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6. Tagesspiegel: Russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt: Schwedischer Pilot hatte offenbar Abschusserlaubnis – und nutzte sie nicht

https://www.tagesspiegel.de/internationales/warschau-sieht-provokation-putins-zwei-russische-marschflugkorper-in-polen-abgesturzt--wahrend-manover-der-koalition-der-willigen-16306149.html Update Russische Marschflugkörper in Polen abgestürzt: Schwedischer Pilot hatte offenbar Abschusserlaubnis – und nutzte sie nicht Bei einem Angriff der Kremltruppen auf die Ukraine gibt es Einschläge im Nachbarland, während auch Nato-Jets im Einsatz sind. Geführt wurde die Operation offenbar von Deutschland. Jetzt wird nach Schwachstellen gesucht.

Von Sven Lemkemeyer

Stand: 22.11.2026, 12:42 Uhr

Ein schwedischer Kampfpilot der Nato-Truppen, der russische Flugobjekte im Luftraum Polens abfangen sollte, hat seine Abschusserlaubnis nicht genutzt. Das berichtet die polnische Zeitung „Rzeczpospolita" unter Berufung auf den operativen Kommandeur der Streitkräfte Polens, Ireneusz Nowak. Demnach entschied sich der Pilot gegen einen Abschuss, da er den Marschflugkörper aufgrund der Wetterbedingungen nicht sicher identifizieren konnte.

Während russischer Luftangriffe auf die Ukraine waren am Freitagmorgen nach Angaben der Regierung in Warschau mehrere russische Flugobjekte in den Luftraum eingedrungen und abgestürzt. An drei Orten seien Trümmer gefunden worden, sagte Polens Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. (...)

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7. DW: Studie: Mehrheit der Deutschen gegen mehr Waffen für die Ukraine https://www.dw.com/de/studie-mehrheit-der-deutschen-gegen-mehr-waffen-für-ukraine/a-80020315

Politik

Deutschland

Studie: Mehrheit der Deutschen gegen mehr Waffen für die Ukraine Jens Thurau

24.11.202624. November 2026 Deutschland auf Rückzug? Einer Umfrage zufolge wünschen sich viele Bürger mehr außenpolitische Zurückhaltung. Die Mehrheit lehnt Waffenhilfen für die Ukraine ab und setzt auf Neutralität gegenüber China und den USA.

Lange Jahrzehnte war die Außenpolitik Deutschlands ein wenig kontrovers diskutiertes Thema: Das Land war fest in der NATO integriert, bemühte sich um die Erweiterung der EU und um Ausgleich. Und trat global für multilaterale Lösungen von Konflikten ein. All das unter großer Zustimmung der Bevölkerung. (...)

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8. WSJ: Israelischer Spionagechef für erneute Iran-Angriffe während USA Besuch Während Netanjahu sich für weitere Bombenangriffe einsetzt, drängen die Golfstaaten auf ein Abkommen

https://www.wsj.com/world/middle-east/israeli-spy-chief-pressed-for-renewed-iran-strikes-during-u-s-visit-3ba229d3?mod=rss_worldnews

Israelischer Spionagechef für erneute Iran-Angriffe während USA Besuch Während Netanjahu sich für weitere Bombenangriffe einsetzt, drängen die Golfstaaten auf ein Abkommen

Von Anat Geschält

19. November 2026 15:39 Uhr ET

Der Chef der israelischen Spionagebehörde Mossad drängte letzte Woche bei einem Besuch in den USA auf erneute amerikanisch-israelische Angriffe gegen den Iran, so die mit der Angelegenheit vertrauten Personen, als Präsident Trump seine Optionen gegen Teheran abwägt.

Römischer Gofman, der Chef des Mossad und ein enger Vertrauter des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, traf sich mit Trump-Regierungsbeamten, einschließlich CIA-Direktor John Ratcliffe in Washington am Freitag, und präsentierte mit israelischen Geheimdiensten über das Atomprogramm Irans,so die Leute. Gofman plädierte für eine neue mehrtägige Kampagne von Luftangriffen gegen den Iran, fügten sie hinzu. (...)

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9. FR: „Wenn der Ex-Mossad-Chef nach Deutschland kommt, muss er mit seiner Festnahme rechnen" https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/das-ecchr-hat-strafanzeige-gegen-den-ehemaligen-mossad-chef-david-barnea-gestellt-94601965.html

„Wenn der Ex-Mossad-Chef nach Deutschland kommt, muss er mit seiner Festnahme rechnen"

Stand: 22.11.2026, 10:16 Uhr

Von: Hanno Hauenstein ECCHR-Jurist Alexander Schwarz über die strafrechtliche Verantwortung des Ex-Mossad-Chefs David Barnea, die Pager-Angriffe im Libanon und Deutschlands Pflicht zur Verfolgung von Kriegsverbrechen. Ein Interview von Hanno Hauenstein

Das ECCHR hat Strafanzeige gegen den ehemaligen Mossad-Chef David Barnea gestellt, der nächste Woche zu einem parlamentarischen Frühstück in den Bundestag eingeladen ist. Hintergrund sind die Pager-Angriffe im Libanon, bei denen 37 Menschen getötet und Tausende verletzt wurden. ECCHR-Jurist Alexander Schwarz erklärt, warum Deutschland jetzt handeln muss. (...)

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10. FAZ: Mit Tankerkonvoi : Iran will ein Ende der Seeblockade erzwingen https://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/iran-will-ende-der-seeblockade-erzwingen-accg-201701027.html

Mit Tankerkonvoi :

Iran will ein Ende der Seeblockade erzwingen Von Friederike Böge, Istanbul

20.11.2026, 12:22

Teheran stellt Trump vor die Wahl: Krieg oder Verhandlungen. In Amerika dürfte man das als Beleg werten, dass Teheran das Wasser bis zum Hals steht.

Iran erwägt nach Angaben der Nachrichtenagentur Fars, die amerikanische Seeblockade mit einem Konvoi von Öltankern zu durchbrechen. Sollten die Schiffe vom amerikanischen Militär beschossen werden, werde Iran die Ölanlagen und -terminals von Ländern in der Region, insbesondere der Vereinigten Arabischen Emirate, angreifen, schrieb die Agentur, die von der Revolutionsgarde kontrolliert wird, am Donnerstagabend. (...)

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11. Carsten Cramer und Armin Papperger zur Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall

https://www.rheinmetall.com/de/media/news-watch/news/2026/11/2026-11-13-carsten-cramer-und-armin-papperger-zur-partnerschaft-zwischen-borussia-dortmund-und-rheinmetall

13.11.2026 | Pressemitteilung

Carsten Cramer und Armin Papperger zur Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall Zum 30. Juni 2027 läuft der offizielle Sponsoringvertrag zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall aus und wird nicht verlängert. Über die Hintergründe, die Zusammenarbeit der vergangenen Jahre und den weiteren gemeinsamen Weg sprechen Carsten Cramer, Vorsitzender der Geschäftsführung des BVB, und Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall.

Herr Cramer, der seit Sommer 2024 bestehende offizielle Sponsoringvertrag mit Rheinmetall wird nach dem 30. Juni 2027 nicht verlängert. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Carsten Cramer: Vorab ist mir wichtig zu betonen, dass wir diese Entscheidung nicht allein, sondern gemeinsam mit Rheinmetall getroffen haben. Uns ist natürlich bewusst, dass unsere Partnerschaft seit Beginn kontrovers diskutiert wurde. Wir kennen die Kritik unserer Mitglieder und von Teilen der Fans. Auf der Mitgliederversammlung 2024 haben die Mitglieder über einen Antrag abgestimmt, den Partnervertrag mit Rheinmetall nicht über 2027 hinaus zu verlängern. Diesen Aspekt haben wir selbstverständlich in unseren Gesprächen mit Rheinmetall berücksichtigt und ernst genommen. (...)

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12. LTO: Kriegs­di­enst­ver­wei­gerer muss Tram mit Wer­bung für Bun­des­wehr fahren https://www.lto.de/recht/nachrichten/n/arbg-muenchen-4ca1539525-direktionsrecht-gewissensfreiheit-trambahn-werbung-bundeswehr

ArbG München zum Direktionsrecht Kriegs­di­enst­ver­wei­gerer muss Tram mit Wer­bung für Bun­des­wehr fahren

07.07.2026

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) hatte im August 2024 einen Werbevertrag mit der Bundeswehr geschlossen. Eine Bahn fuhr daher in Tarnfarben und mit dem Slogan "Mach, was wirklich zählt." Drei Fahrer wollten diese Bahn aus Gewissensgründen nicht steuern und hatten sich mit ihren Bedenken schon an die Geschäftsleitung gewandt. (...)

Gewissensnot ja, Umorganisation nein

Das entschied: Der Arbeitgeber darf den Fahrer anweisen, auch diese Bahn zu steuern. Die Weisung sei vom Direktionsrecht gem. § 106 Gewerbeordnung (GewO) gedeckt. (...)

Gegen das Urteil wurde am 25. Juni 2026 Berufung zum Landesarbeitsgericht (LAG) München (Az. 10 SLa 318/26) eingelegt.

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siehe auch:

https://www.sueddeutsche.de/muenchen/muenchen-mvg-arbeitsgericht-klage-trambahn-bundeswehr-li.3487124 Rechtsstreit mit der MVG Pazifistischer Straßenbahnfahrer muss Bundeswehrtram fahren

21. Mai 2026, 16:12 Uhr

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13. weact: Solidarität nicht kaputtsparen– internationale Hilfe stärken!

https://weact.campact.de/petitions/solidaritat-nicht-kaputtsparen-internationale-hilfe-starken

An: Bundeskanzler Merz, Finanzminister Klingbeil und die Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU/CSU Solidarität nicht kaputtsparen– internationale Hilfe stärken! Krisen und Konflikte spitzen sich weltweit zu. Millionen Menschen kämpfen gegen Hunger, Armut und die Folgen der Klimakrise – besonders Frauen und Kinder. Trotzdem plant die Bundesregierung weitere Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit. Dabei wurde bereits massiv gekürzt, die Gelder für Nothilfe wurden in den letzten zwei Jahren sogar halbiert.

Diese Kürzungen treffen die Falschen. Humanitäre Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit retten Leben. Sie stärken Bildung, Gesundheit, Ernährungssicherheit und Einkommenschancen. Besonders wirksam sind sie dort, wo sie Ungleichheit abbauen und die Rechte von Frauen, Mädchen und anderen benachteiligten Gruppen gezielt stärken.

Wer hier spart, verschärft die Folgen von Krisen: Mehr Menschen hungern, Gesundheitsstationen schließen, Mädchen verlieren ihren Schulplatz und Familien ihre Lebensgrundlage.

WIR FORDERN SIE AUF: STOPPEN SIE DIE KÜRZUNGEN UND INVESTIEREN SIE IN NOTHILFE UND ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT!

Sparen Sie nicht bei denen, die unsere Solidarität am dringendsten brauchen. Stärken Sie Menschenrechte und Gleichberechtigung, damit Menschen Hunger, Armut und Abhängigkeiten überwinden können, Frauen selbst über ihr Leben entscheiden und Kinder überall eine Zukunft haben.