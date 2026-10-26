Gewaltfreiheit heute: Christliche Friedensethik und Soziale Verteidigung

Wie können wir Konflikten ohne militärische Gewalt begegnen? Am Mittwoch, 4. November 2026, um 16:30 Uhr spricht der Theologe und Friedensforscher Prof. Egon Spiegel an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd über Gewaltfreiheit und Soziale Verteidigung. Eine Online-Teilnahme ist ebenfalls möglich.

Ausgehend vom radikalen Gewaltverzicht Jesu fragt Spiegel nach christlichen Handlungsmöglichkeiten in einer von Kriegen und Konflikten geprägten Welt. Er erläutert die theologischen Grundlagen der Gewaltfreiheit und stellt das Konzept der Sozialen Verteidigung vor. Anhand aktueller Konflikte zeigt er, welche Orientierung diese Ansätze für eine nichtmilitärische Sicherheitspolitik bieten können.

Egon Spiegel verbindet wissenschaftliche Arbeit mit einer persönlichen Geschichte konsequenter Gewaltfreiheit: Bereits während seines Theologiestudiums verweigerte er sowohl den Kriegs- als auch den Ersatzdienst. Er lehrte Religionspädagogik in Dresden und von 2001 bis 2022 an der Universität Vechta. Heute wirkt er als Advisory Professor am UNESCO-Lehrstuhl für Friedensforschung der Nanjing University in China.

Der Vortrag gehört zur Reihe „Gewaltfreiheit heute – Theologie und Praxis im Dialog“ und ist im Programm der Ökumenischen FriedensDekade in Schwäbisch Gmünd angekündigt. Er steht allen Interessierten offen, ausdrücklich auch Menschen, die nicht an der Hochschule studieren.

Termin: Mittwoch, 4. November 2026, 16:30 Uhr

Ort: Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Oberbettringer Straße 200

Online-Teilnahme: per Zoom; der Zugangslink wird nach Anmeldung zugesandt.

Anmeldung: Für die Teilnahme vor Ort und online wird um Anmeldung an friedensdekade-gd@t-online.de gebeten.



