Rassismus: Tipps zum Weiterlesen, -hören, -sehen:

Texte online:

Michaela Dudley über Tone Policing: „Manchmal muss man sich im Ton vergreifen dürfen“

https://www.zeit.de/zett/politik/2020-11/michaela-dudley-ueber-tone-pol…

Häufig gestellte Fragen vom Braunen Mob: https://web.archive.org/web/20200806011314/https://www.derbraunemob.de/…

„Es gibt keinen umgekehrten Rassismus“ https://sz-magazin.sueddeutsche.de/89490

„Keine Antwort schuldig – Alltag Rassismus – Ich spreche über meine Herkunft nur noch zu meinen Bedingungen. Warum mich die Wo-kommst-du-her-Frage stört“ von Vanessa Vu https://www.zeit.de/campus/2019-02/herkunft-identitaet-diskriminierung-…

Youtube:

Edutainment Attacke! Wo kommst du her? https://www.youtube.com/watch?v=rFYIu4WYJ7A

Darf ich dir in die Haare fassen? – Alltagsrassimus in Deutschland https://www.youtube.com/watch?v=DILlY973bq4

Amnesty international „Alltagsrassismus protokolliert“

https://www.youtube.com/watch?v=QSmOLrThHJc&list=PLNGjNGq25I8Pkwq5h_Pp9…

How microaggressions are like mosquito bites https://www.youtube.com/watch?v=hDd3bzA7450

“Rottet die Bestien aus!” von Raoul Peck in vier Teilen:

https://www.youtube.com/watch?v=eojZW6xo3T8

https://www.youtube.com/watch?v=GcWmVeIS67E

https://www.youtube.com/watch?v=6mCyJjF56oI

https://www.youtube.com/watch?v=u1NloxbRrF8

Podcasts:

Tupodcast von Tupoka Ogette https://www.tupoka.de/der-podcast/

Kanackische Welle von Malcolm Ohanwe + Marcel Aburakia https://kanackischewelle.podigee.io/

Rice and Shine von Minh Thu Tran und Vanessa Vu https://riceandshine.podigee.io/

Halbe Katoffl von Frank Joung https://halbekatoffl.de/

Hörbücher:

Noah Sow: Deutschland Schwarz Weiß als Hörbuch https://www.noahsow.de/hoerbuch/

Tupoka Ogette: exit RACISM – rassismuskritisch denken lernen als Hörbuch: https://www.exitracism.de/

Alice Hasters: Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten als Hörbuch: https://roofmusic.de/produktkatalog/produkt/1148-was-weisse-menschen-ni…

Gedruckte Bücher:

Susan Arndt, Nadja Ofuatey-Alazard (Hg): Wie Rassismus aus Wörten spricht – (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv deutsche Sprache – Ein Kritisches Nachschlagewerk, Münster, Unrast Verlag, 2011 https://www.unrast-verlag.de/index.php/gesamtprogramm/allgemeines-progr…

Noah Sow: Deutschland Schwarz Weiß – als gedrucktes Buch https://www.noahsow.de/blog/deutschland-schwarz-weiss-2018/

Tupoka Ogette: exit RACISM – rassismuskritisch denken lernen als gedrucktes Buch https://unrast-verlag.de/index.php/gesamtprogramm/allgemeines-programm/…

Alice Hasters: Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen aber wissen sollten als gedrucktes Buch https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/was-weisse-menschen-nicht-u…