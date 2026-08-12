Unter dem Motto „Frieden fördern und Friedensfähigkeit stärken – vor Ort und weltweit“ laden die Bonner Friedenstage vom 31. August bis zum 9. Oktober zu Veranstaltungen in ganz Bonn ein.

Vorträge, Diskussionen, Mahnwachen, Musik, Lesungen, Ausstellungen und Mitmachaktionen eröffnen viele Zugänge zu aktuellen Fragen des Friedens. Im Mittelpunkt stehen unter anderem Wehrdienst, Aufrüstung, künstliche Intelligenz im Krieg, soziale Verteidigung, Kolumbien sowie Israel und Palästina.

Das Programm zeigt, wie vielfältig Friedensarbeit sein kann: im politischen Streit, im gemeinsamen Lernen, in Kunst und Musik und im ganz konkreten Handeln vor Ort.

Das vollständige Programm ist im

Flyer der Bonner Friedenstage 2026 zu finden.





