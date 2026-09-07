Wilde Friedenskirche: : „Kinder haben recht“ - Kinderrechte - 11.10.

Sonntag, den 11.10.2026, 15.00 Uhr

Treffpunkt: Köln-Domforum

Kinder haben Recht(e) - das war das Motto des Kindergipfels, der 2004 in Dortmund im Big Tipi im Fredenbaumpark stattfand. An dieses Gipfelereignis erinnert die Wilde Friedenskirche in ihrem nächsten Gottesdienst und erhofft sich davon Inspiration im Kampf für die Wahrung der Kinderrechte. Zugleich schauen wir ins Evangelium: Welche Rolle hat Jesus den Kindern zugedacht bzw. welche Rolle nehmen Kinder in seinen Augen wahr? Und was kann das für uns heute bedeuten? Wir laden ein zum Nachdenken, Austausch und nicht zuletzt zum

Feiern des Frieden! Seid willkommen - groß und klein!

Wir sind eine Gruppe von Menschen, die den Frieden in den Mittelpunkt stellen. Als Jesu Gemeinde, als sein Leib, sehen wir Gemeinsamkeiten zwischen Gewalt, tötender-kriegerischer Gewalt und sexuellen Missbrauch. Sie vereint der Gewaltglaube, der auf den Körper zielt. Wir üben uns darin ein, dem Gewaltglauben abzusagen, umzukehren und mit unserem Bruder Jesu die Gegenwart des Friedens zu entdecken, zu feiern und Zeichen des Friedens zu setzen.

Im Evangelium findet sich keine Rechtfertigung der Gewalt. Jesus von Nazareth hat Menschen geheilt und gezeigt, wie wir Konflikte friedlich lösen oder zumindest aushalten können ohne unmenschlich zu werden. Seine Liebe gilt allen Menschen und der ganzen Schöpfung.

Diesen Weg wollen wir miteinander gehen und feiern. Dazu treffen wir uns unter freiem Himmel und gehen an Orte, an denen die Überwindung von Gewalt, Unterdrückung und Not gegenüber Mensch und Mitwelt sichtbar und spürbar wird. Und an Orte, an denen bis heute Gewalt, Unterdrückung und Not gegenüber Menschen und Mitgeschöpfen spürbar wird.

Der Gottesdienst lädt zum Mitwirken ein. Es gibt Lieder, Gebete, Texte und Fürbitten, Zeit für Gespräche, Zeit zum Schweigen und Zeit für Segen. Im Anschluss wird gemeinsam geteilt, was zum Essen und Trinken mitgebracht wird.

Alle Menschen sind willkommen, die den Weg der Gewaltlosigkeit erproben möchten, egal ob mit oder ohne Bindung an eine Kirche.

Gudula Frieling und Matthias Engelke.

Weitere Termine:

Treffen sonntags um 15 Uhr

08.11.2026 Dortmund-Hauptbahnhof

06.12.2026 Köln-Domforum