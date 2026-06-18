Gemeinsame Herbsttagung von DMFK, Church & Peace, Quäkern und Versöhnungsbund

Thomashof bei Karlsruhe | 13.–15. November 2026

„Ja zum Frieden“

Wehrfähigkeit, Kriegstüchtigkeit, Aufrüstung: Diese Begriffe prägen zunehmend die politische Debatte. Militarisierung erfasst längst nicht mehr nur die Bundeswehr, sondern wirkt hinein in Gesellschaft, Bildung und öffentliche Diskussionen. Man könnte meinen, wir befänden uns bereits in einer Vorkriegszeit.

Doch eine Vorkriegszeit muss nicht die Zeit der Vorbereitung auf Krieg sein. Sie kann auch die Zeit der Entscheidung sein. Die Zeit, in der Menschen den Mut finden, „Nein“ zu sagen: Nein zu Aufrüstung, Nein zu Feindbildern, Nein zur Vorstellung, Krieg sei unvermeidlich. Es ist die Zeit der Kriegsdienstverweigerung, des gewaltfreien Widerstands und des gesellschaftlichen Widerspruchs gegen die Logik der Gewalt.

Gleichzeitig ist sie eine Zeit für ein entschlossenes „Ja“: ein Ja zu einer Zukunft ohne Rüstung und Militär, ein Ja zum Schutz des Lebens, ein Ja zu Gerechtigkeit, Versöhnung und zum Erhalt unserer Erde.

Die Tagung auf dem Thomashof möchte Räume für Austausch, Reflexion und gemeinsames Handeln eröffnen. Sie lädt dazu ein, Friedensfähigkeit zu stärken und ein lebendiges „Ja zum Frieden“ in Wort und Tat zu gestalten.

Mehr Infos und die Anmeldemaske gibt es hier: