Soziale Verteidigung – wie geht das?

Wie können Menschen Demokratie, Rechtsstaat und besonders gefährdete Gruppen schützen, ohne selbst zu Waffen zu greifen?

Beim 21. Friedens-Werkstatt-Tag der Versöhnungsbund-Gruppe Magdeburg führt Jochen Neumann vom Netzwerk „Wehrhaft ohne Waffen“ in das Konzept der Sozialen Verteidigung ein. Historische Beispiele, konkrete Szenarien und ein Planspiel machen gewaltfreie Möglichkeiten von Zusammenhalt, Widerstand und Schutz praktisch erfahrbar.

Samstag, 10. Oktober 2026, 9.30 bis 17 Uhr

Evangelische Hoffnungsgemeinde, Krähenstieg 2, Magdeburg

Kosten: 15 bis 20 Euro nach eigenem Ermessen