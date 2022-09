Online-Doku der Jahrestagung 2022 ist online!

Nach vielen Bastelstunden ist die Dokumentation der Jahrestagung 2022 endlich online gegangen. Wir hoffen, dass sie euch gefällt, ihr euch gut zurecht findet und mit Hilfe der vielen Fotos und Berichte nochmals an die Jahrestagung zurückdenken könnt. Wenn ihr nicht persönlich dabei wart, erhaltet ihr hoffentlich einen guten Einblick in die Inhalte, den Ablauf und die Atmosphäre der Tagung.

Das im Hintergrund der Website arbeitende neue Programm- und Doku-Tool wollen wir auch für kommende Tagungen und Seminare einsetzen. Wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen, was euch gefällt, wo ihr noch Verbesserungsbedarf seht, was vielleicht nicht funktioniert oder auch ob euch die Gestaltung ein angenehmes Lesen und Stöbern ermöglicht.

Wenn euch etwas einfällt, schreibt gerne eine Mail an marco.geue@versoehnungsbund.de .

Wer sich auf den Fotos der Dokumentation entdeckt und das Foto aus welchen Gründen auch immer nicht online sehen möchte, meldet euch bitte ebenfalls über die Email-Adresse oder direkt bei der Geschäftsstelle. Dann nehmen wir die Fotos umgehend raus.

Die Online-Dokumentation sieht fast genauso aus, wie das vielen bereits bekannte Online-Programm. Das folgende Icon wird euch den Weg zu den Berichten, Fotos, Links und Downloads weisen. Alles weitere ist hoffentlich selbsterklärend:



Und nun viel Spaß beim stöbern!

Mit Klick auf das untere Bild kommt ihr zur Dokumentation. Oder ihr nutzt diesen Link: http://jt.versoehnungsbund.de/jt-22