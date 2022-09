Im Mai war ich mit Klaus Hagedorn, geistlicher Beirat von Pax Christi rund um den Katholikentag mehrere Wochen unterwegs, um das Buch des indischen Jesuiten George Pattery "Gandhi als Glaubender" vorzustellen, und um darüber zu sprechen, was wir heute von Gandhi zu lernen haben. Es waren immer sehr spezielle Abende in diesen Kriegszeiten. Nun gab es noch zwei Veranstaltungen, in Düsseldorf und in Essen. Bei der Diskussion in Düsseldorf fragte eine Teilnehmerin die alte Frage, die schon einen Lenin beschäftigt hat: "Was tun". Und ich dachte, darüber sollte man in der Tat mal genauer nachdenken. Ergebnis im Anhang, als Anregung für eigenes Nachdenken: was zu tun sein könnte in Zeiten des Krieges.

Thomas Nauerth