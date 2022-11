Friedenssonntag in der Evangelischen Andreas-Gemeinde (Bremen)

Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein

Als Eröffnung der diesjährigen Friedensdekade am 6. November findet in Bremen ein Friedenssonntag in der Andreas-Gemeinde statt, an dem die Gemeinde ohne Wenn und Aber bekennt: "Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein".

Dazu wurden namhafte Gäste eingeladen:

Barbara Heller (Sprecher:innenkreis des Bremer Friedensforums)

Marion Küpker (Friedensreferentin des internationalen Versöhnungsbundes)

Dr. Lars Pohlmeier, Vorsitzender der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges/Ärzte in sozialer Verantwortung)



Außerdem wird ein Solidaritätsbasar (Flohmarkt) zur Unterstützung des Versöhnungsbundes stattfinden und das Figurentheater fundevogel ein Programm für Groß und Klein darbieten. Zusätzlich wird es eine musikalische Rahmung des Programmes geben.



So soll der Tag im einzelnen aussehen:

6. November 2022

10.00 Uhr Gottesdienst

11.00 Uhr Eröffnung des Solidaritätsbasars (Flohmarkt)

ab 12.00 Uhr Imbiss

14.00 Uhr Figurentheater fundevogel

16.00 Uhr Musikalisch gerahmtes Podiumsgespräch mit Barbara Heller, Marion Küpker und Dr. Lars Pohlmeier,

anschließend Gespräch mit dem Auditorium