Unter dem Motto "Peace now – für Frieden, Gerechtigkeit und Klimaschutz" fand am 24.2.2023, dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, die Friedenskette Münster – Osnabrück statt. 20.000 Menschen verbanden den Friedenssaal Osnabrück mit dem Friedenssaal Münster. Sie erinnerten an den Westfälischen Frieden vor 375 Jahren und traten für Friedensverhandlungen ein. Eine Gruppe VBler*innen war in Münster Teil der Friedenskette.