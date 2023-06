Friedrich Kramer: „Es ist wichtig, die Stimme zu erheben und an den Frieden zu gemahnen“

Der Versöhnungsbund freut sich, dass der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Friedrich Kramer, sich auf dem 38. Evangelischen Kirchentag in Nürnberg für Bemühungen für einen weltweiten Frieden in Gerechtigkeit eingesetzt hat.

In 5 Punkten verdeutlichte er, jetzt sei die Zeit

für Waffenstillstand und Friedensverhandlungen die Rüstungsspirale und atomare Bedrohung zu stoppen für Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung Sicherheit neu zu denken unser Klima und unsere Umwelt zu schützen!

Die Rede und seine Presseerklärung dazu finden sich im Anhang.