Zelt der Friedensmacher

Unser Mitglied und ehemaliger Vorsitzender Dr. Matthias-W. Engelke hat ein Buch zu Friedenstheologie und Friedensethik veröffentlicht. Er schreibt dazu:

Können Gemeinden - Gemeinden des Friedens werden? Was bedeutet das für ihren Glauben, ihren Alltag, ihre Strukturen und für ihre Haltung gegenüber staatlich organisierter tötender Gewalt in der Gestalt von Krieg und Armeen? Diese Studie widmet sich einer bislang vernachlässigten Frage: Welche Bedeutung hat die christliche Gemeinde für Friedenstheologie und Friedensethik? Zugleich bietet sie eine Übersicht über 100 Jahre Friedenstheologie. Die friedensethische Diskussion wird seit der Friedensdenkschrift der EKD 2007 bis 2019 erfasst. Im Hintergrund stehen grundsätzliche Fragestellungen: Was leistet Friedensethik? Was leistet Friedenstheologie? Ist Friedenstheologie überhaupt nötig? Die Konzepte der vorgetragenen Entwürfe werden daraufhin geprüft, inwieweit sie friedenstheologisch weiterführend und überzeugend sind. Zentrale Themenkomplexe erschließt ein Index am Ende des Bandes.



Was aber sind die Herausforderungen, wenn in einer christlichen Gemeinde selbst Gewalterfahrungen gemacht werden? Diesem noch immer weitgehend tabuisierten Feld ist ein Ausblick gewidmet. Er regt dazu an, die Sprachfähigkeit und das Repertoire des Handelns zu erweitern, um Gewalt zu überwinden.