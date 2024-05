In diesem Jahr gibt es wieder gemeinsam mit DMFK, den Quäkern und Church and Peace eine Herbsttagung auf dem Thomashof in Karlsruhe. "Wenn wir uns Sorgen machen um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder, müssen die beiden Themen Klima und Militär unser Denken und Handeln bestimmen." Darüber soll vom 29.11. bis zum 01.12. gemeinsam nachgedacht werden. Programm hier zum Download, dort auch Informationen zu Anmeldung und Kosten