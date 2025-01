Liebe Friedensinteressierte,

beiliegend sende ich einige Informationen zu den Kriegen in der Ukraine und in Westasien - sowie eine Friedensvision am Ende.

1. n tv: Ukraine-Krieg im Liveticker

2. DFG-VK: Großbanner-Aktionen zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges

3. SZ: Krieg in Nahost: Neue Hoffnung auf Waffenruhe in Gaza

4. Eurotopics: Gaza: Ein Deal scheint nah – was ist davon zu halten?

5. Die Presse: Wenn Biden und Trump in Nahost an einem Strang ziehen

6. BBC: Israel und Hamas erreichen Waffenstillstand in Gaza und Geiselnahme-Deal

7. BerlZ: „Wahlloses Töten": Immer mehr israelische Soldaten weigern sich, im Gazakrieg weiterzukämpfen

8. SZ: Israel: Dann gehen sie eben ins Gefängnis

9. FP: Wird Trump den Iran angreifen oder einen Deal abschließen?

10. SND: Positiv-Szenario. 2025-2040 - Europas Rolle für den Frieden in der Welt

11. Lebenswege: Fulbert Steffensky: Die Hoffnung kann lesen

15.01.2025 Ukraine-Krieg im Liveticker 19:07 Russischer Vertreter nennt die VAE als möglichen Gastgeber für Putin-Trump-Treffen Oleg Karpovich, Prorektor für wissenschaftliche Angelegenheiten an der Diplomatischen Akademie des russischen Außenministeriums, bringt gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) als Gastgeber für ein mögliches Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Donald Trump ins Spiel. Das Land habe eine "lange Erfolgsgeschichte als Gastgeber von Gipfeltreffen", sagt Karpovich.

(...)

17:55 Bericht: Kreml-Insider geben Auskunft darüber, was Putin Drastisches in Verhandlungen fordern würde

Laut einem Bericht von Bloomberg würde Russland bei Verhandlungen mit Donald Trump von der Ukraine verlangen, militärische Verbindungen mit der NATO drastisch zu reduzieren und ein neutraler Staat mit einer begrenzten Armee zu werden. (...)

(...)

15:09 Russland und die Ukraine tauschen Gefangene aus

Die Ukraine und Russland haben jeweils 25 Kriegsgefangene ausgetauscht. Vermittelt worden sei dies durch die Vereinigten Arabischen Emirate, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge mit. (...)

———

2. DFG-VK: Großbanner-Aktionen zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges

https://stoppt-das-toeten.dfg-vk.de/

Großbanner-Aktionen zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges Zum dritten Jahrestag des Ukraine-Krieges soll es am Wochenende vom 21. bis 23. Februar 2025 in so vielen Städten wie möglich Aktionen für einen nachhaltigen Frieden in der Ukraine geben, (...)

Wir fordern: Nachhaltiger Frieden für die Ukraine!

1. Alle Beteiligten müssen zunächst einen Waffenstillstand anstreben bzw. unterstützen und alles tun, um eine erneute / weitere Eskalation zu verhindern.

2. Nötig sind Verhandlungen über nachhaltigen Frieden in der Ukraine! Dabei muss das Völkerrecht gewahrt und müssen alle relevanten Gruppen – insbesondere die Zivilgesellschaft und die Minderheiten in der Ostukraine – eingebunden werden.

3. Initiativen für Frieden und Deeskalation sind auf allen Konfliktebenen nötig: Unter der Zivilgesellschaft, zwischen Russland und der Ukraine aber auch zwischen Russland (mit Nordkorea) und der NATO. Am Ende schafft nur Abrüstung Sicherheit!

4. Die Unterstützung für die Betroffenen des Krieges darf nicht nachlassen! Es braucht Schutz und humanitäre Hilfe für alle Geflüchteten und Kriegsdienstentzieher*innen. Begangenes Unrecht muss auf dem Boden des Völkerrechtes aufgearbeitet werden. Versöhnungsarbeit muss angestoßen und langfristig gefördert werden.

Lasst uns gemeinsam gegenüber der dann neu gewählten Bundesregierung Position beziehen!

Beteiligt euch an den Aktionen für Frieden in der Ukraine!

-----

3. SZ: Krieg in Nahost: Neue Hoffnung auf Waffenruhe in Gaza

https://www.sueddeutsche.de/politik/waffenruhe-gaza-israel-geiselbefreiung-netanjahu-hamas-li.3182279

Krieg in Nahost: Neue Hoffnung auf Waffenruhe in Gaza 14. Januar 2025, 17:20 Uhr

Eine Einigung über ein Geiselabkommen scheint in Reichweite zu sein. US-Außenminister Blinken sagt: Es liegt nur an der Hamas. Doch in Israel stemmen sich Netanjahus rechte Koalitionspartner dagegen.

Von Kristiana Ludwig

In den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas um eine Waffenruhe im Gazastreifen und ein damit verbundenes Geiselabkommen rückt eine Einigung näher. Nach Angaben der US-Regierung ist eine Vereinbarung so nahe wie „noch nie zuvor".

Der Ball liege nun im Feld der Hamas, sagte US-Außenminister Antony Blinken. „Wir warten auf das letzte Wort der Hamas über ihre Zustimmung." Er gehe davon aus, dass eine Einigung erreicht werde. Ähnliche Aussagen waren am Dienstag auch aus Katar zu hören. Verhandler beider Seiten haben in Doha über einen möglichen Weg zu einem Ende des Gazakriegs gesprochen. (...)

———

4. Eurotopics: Gaza: Ein Deal scheint nah – was ist davon zu halten?

https://www.eurotopics.net/de/332359/gaza-ein-deal-scheint-nah-was-ist-davon-zu-halten#

15. Januar 2025 Gaza: Ein Deal scheint nah – was ist davon zu halten? Die Anzeichen mehren sich, dass ein Abkommen im Gaza-Krieg unmittelbar bevorsteht. Einem Entwurf zufolge sollen zunächst 33 israelische Geiseln gegen rund 1.000 palästinensische Häftlinge ausgetauscht werden und die Waffen für 42 Tage schweigen, Israels Armee würde sich aus Teilen des Gazastreifens zurückziehen. In dieser Zeit soll über weitere Freilassungen und einen langfristigen Waffenstillstand verhandelt werden.

(es folgen internationale Pressestimmen)

-----

5. Die Presse: Wenn Biden und Trump in Nahost an einem Strang ziehen

https://www.diepresse.com/19254789/wenn-biden-und-trump-in-nahost-an-einem-strang-ziehen Leitartikel Wenn Biden und Trump in Nahost an einem Strang ziehen

Ein Gaza-Abkommen stand vor dem Abschluss, das bereits vor einem

halben Jahr spruchreif gewesen war. Es hätte beiden Seiten viel Leid

erspart. Mit Donald Trump kam indes neue Dynamik in die Gespräche –

und Benjamin Netanjahu fügt sich vermutlich dem Turbo-Druck aus Washington.

14.01.2025 um 17:09

von Thomas Vieregge

Von Jerusalem über Kairo nach Doha und retour: Steve Witkoff tourt

seit Wochen durch den Nahen Osten, allerdings ohne offizielle

Funktion. Und doch standen dem Nahost-Sonderbotschafter Donald Trumps

überall die Türen der Residenzen offen.

Die Macht des Faktischen begleitete den New Yorker Immobilienmogul und

Milliardär, der erst in wenigen Tagen seinen neuen Job antritt, auf

seiner diplomatischen Mission für ein Gaza-Abkommen. Der Turbo-Druck

des selbst ernannten Dealmakers Trump eilte ihm voraus. (...)

——

6. BBC: Israel und Hamas erreichen Waffenstillstand in Gaza und Geiselnahme-Deal

https://www.bbc.com/news/live/c3rwqpj70ert

(in der angebotenen deutschen Übersetzung) Israel und Hamas erreichen Waffenstillstand in Gaza und Geiselnahme-Deal, sagen Quellen BBC

(...)

19:22

Die Familien der US-Bürger, die in Gaza gefangen gehalten werden,

sagen, dass sie "zutiefst dankbar" seien, dass eine Einigung erzielt

wurde, "um unsere Lieben nach Hause zu bringen".

In einer Erklärung dankt die Gruppe der Familien der amerikanischen

Geiseln Präsident Biden, dem designierten Präsidenten Trump und ihren

Teams für ihre Bemühungen.

"Die unermüdliche Zusammenarbeit zwischen Israel, Ägypten, Katar, den

Vereinigten Staaten und anderen Parteien war entscheidend, um diesen

Moment zu erreichen", fügen sie hinzu. (...)

——

19.08

Deal wird voraussichtlich mit sechswöchigem Waffenstillstand und

Geiselfreisetzung beginnen

onah Fisher Bericht aus Jerusalem

Dieser Umriss dieses Deals war weit verbreitet - und es geht um

mehrere Phasen.

Phase eins ist ein erster sechswöchiger Waffenstillstand. Während

dieser Zeit wird die Hamas 33 der Geiseln freilassen, die sie bei dem

Angriff vom 7. Oktober beschlagnahmt hatte. Es ist nicht klar, wie

viele dieser 33 noch am Leben sind.

Als Gegenleistung für jede Geisel, die freigelassen wurde, wird Israel

Dutzende von palästinensischen Gefangenen freilassen. (...)

———

7. BerlZ: „Wahlloses Töten": Immer mehr israelische Soldaten weigern sich, im Gazakrieg weiterzukämpfen

https://www.berliner-zeitung.de/news/gaza-krieg-immer-mehr-israelische-soldaten-weigern-sich-weiterzukaempfen-li.2289017

„Wahlloses Töten":

Immer mehr israelische Soldaten weigern sich, im Gazakrieg weiterzukämpfen

Israelische Soldaten berichten, wie Palästinenser erschossen werden, obwohl von ihnen keine Bedrohung ausgeht.

Die 200 Kritiker hätten eine Petition unterschrieben. Weitere sollen folgen.

Alexander Schmalz

13.01.2025 aktualisiert am 14.01.2025 - 09:57 Uhr

Internationale Menschenrechtsgruppen werfen Israel Kriegsverbrechen und Völkermord im Gazastreifen vor. Der Internationale Gerichtshof untersucht die von Südafrika erhobenen Vorwürfe.

Zudem häufen sich Berichte über israelische Soldaten, die aufgrund der Vorgehensweise der Armee (IDF) im Gazastreifen nicht mehr weiterkämpfen wollen. Die Nachrichtenagentur Associated Press (AP) sprach mit sieben Soldaten, die sich demnach weigern, weitere Befehle entgegenzunehmen. (...)

———

8. SZ: Israel: Dann gehen sie eben ins Gefängnis

https://www.sueddeutsche.de/politik/israel-wehrdienst-verweigerung-strafe-gefaengnis-li.3175872 Israel: Dann gehen sie eben ins Gefängnis 14. Januar 2025, 16:13 Uhr

Wehrdienstverweigerer gab es bisher so gut wie keine in Israel. Ein paar wenige tun sich das an, aus politischen Gründen. Aber dreht sich jetzt vielleicht der Wind?

Von Sonja Zekri, Tel Aviv

Man kann darüber diskutieren, ob die israelischen Streitkräfte tatsächlich „die moralischste Armee der Welt" sind, wie sie in Israel gern genannt werden. Zweifellos aber ist die Armee der Eintritt in die israelische Gesellschaft und vor allem in den Arbeitsmarkt.

Wehrdienstleistende knüpfen Kontakte. Manche Einheiten gelten als Sprungbrett für bestimmte Branchen wie die Hightech-Industrie. Wer nicht dient, riskiert die Arbeitslosigkeit und soziale Ausgrenzung. Von Monaten, vielleicht Jahren in einem Militärgefängnis ganz abgesehen. (...)

———

9. FP: Wird Trump den Iran angreifen oder einen Deal abschließen?

https://foreignpolicy.com/2025/01/13/trump-iran-houthis-uae-saudi-diplomacy-nuclear-deal-maximum-pressure/?tpcc=flash_points&utm_source=Sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=Flash%20Points%20-%2001152025&utm_term=flash_points

(in der angebotenen deutschen Übersetzung; Überschrift mit deepl übersetzt) Wird Trump den Iran angreifen oder einen Deal abschließen?

Die neue Regierung steht vor einem veränderten regionalen Umfeld, das das Dealmaking attraktiver machen könnte als eine erneute Sanktionskampagne.

Von Jonathan Panikoff, dem Direktor der Scowcroft Middle East Security Initiative beim Atlantic Council und ehemaliger stellvertretender nationaler Geheimdienstoffizier der USA.

13. Januar 2025, 16:37

(...)

Während die neue Regierung Gestalt annimmt, versuchen außenpolitische Experten, die Teeblätter von Trumps Kabinett und den Ernennungen des Weißen Hauses zu lesen, um zu entschlüsseln, was sie für seine Iran-Politik bedeuten könnten.

Stattdessen sollten sie sich auf seine Aussagen konzentrieren: Trump ist in vielerlei Hinsicht der transparenteste Präsident seit Jahrzehnten. Seine Rhetorik offenbart oft seine Absichten, auch wenn Entscheidungen, die sowohl von ausländischen Gegnern als auch von Verbündeten getroffen werden, seine Pläne beeinflussen können. (...)

I ——

10. SND: Positiv-Szenario. 2025-2040 - Europas Rolle für den Frieden in der Welt

https://www.sicherheitneudenken.de/media/download/variant/410614/positiv-szenario-europas-rolle-fuer-den-frieden-in-der-welt-01.01.2025.pdf

Positiv-Szenario. 2025-2040

Initiative Sicherheit neu denken

www.sicherheitneudenken.de

01.01.2025

Europas Rolle für den Frieden in der Welt

(...)

(Seite 13)

10. Szenario-Meilensteine europäischen Friedensstiftens bis 2040

2025 Beginnender Dialog in Deutschland

• Die Zivilgesellschaft erreicht einen Dia- log mit der neuen Bundesregierung zur Perspektive einer Zivilen EU-Geostrategie. Ein Waffenstillstand leitet das Ende des Ukraine-Kriegs ein.

• Bei der COP 30 in Brasilien wird verein- bart, dass ab 2028 alle Länder auch den von ihrem Militär verursachten CO2-Aus- stoß veröffentlichen und verringern.

2026 Friedensverhandlungen für die Ukraine

• Friedensverhandlungen beginnen im Geist der Schaffung einer nachhaltigen eu- ropäischen Konflikt- und Friedensordnung, die die Rechte der Ukraine bewahrt und die unterschiedlichen Sicherheitsinteressen al- ler Beteiligten berücksichtigt.

• Parallel nimmt die Lobbyarbeit für Zivile Sicherheit in den Niederlanden, in Öster- reich, Italien, der Schweiz, Großbritannien sowie in Zentral- und Westafrika mit Un- terstützung des zivilgesellschaftlichen Lob- byverbands European Peacebuilding Liai- son Office (EPLO) in Brüssel Fahrt auf.

2027 EU-Beschluss + OSZE-Aktivierung

• Die friedensstiftende geopolitische Rolle Europas wird in der EU, in Großbritannien und weiteren europäischen Ländern inklusive Russland auf Regierungsebene diskutiert.

• Die Europäische Union beschließt in Ab- stimmung mit Großbritannien und weiteren europäischen Ländern eine friedensstiftende Geostrategie. Die OSZE wird wieder zum all- seits anerkannten Forum der Schaffung einer nachhaltigen europäischen Konflikt- und Frie- densordnung für alle 57 OSZE-Staaten.

2028 OSZE beschließt Europäische Friedens- und Konfliktordnung

• Die OSZE beschließt eine nachhaltige europäische Konflikt- und Friedensord- nung, die unterschiedliche Sicherheitsinte- ressen berücksichtigt und entsprechend des Modells für die Ukraine eine UN-gesi- cherte Neutralitätszone für alle Staaten zwischen der NATO und Russland enthält.

• Die OSZE-Mitgliedsstaaten setzen sich im Rahmen der Umsetzung des UN-Zu- kunftspakts für eine gerechte Weltordnung ein, die eigenes sowie imperiales Domi- nanzstreben von Russland, China, den USA und anderen überwinden soll.

2029 Friedensschluss in der Ukraine

• Russland, die Ukraine und die sie jeweils unterstützenden Staaten unterschreiben ein weitreichendes Friedensabkommen.

• Auf Initiative der EU und der OSZE beginnen weitreichende UN-Abrüstungs- verhandlungen.

2030 UN beschließen neue UN-Charta

• Nach geduldigen Verhandlungen be- schließt die UN-Generalversammlung eine neue Weltordnung in Form einer weiterent- wickelten UN-Charta.

• Europa bittet die afrikanischen Staaten um Entschuldigung für die jahrhunderte- lang praktizierte Gewalt und finanziert ei- nen Wiedergutmachungsfonds.

2032 Beginn weltweiter Abrüstung

• Dank zahlreicher neuer Abrüstungsver- träge beginnt weltweit regional kontrollierte militärische Abrüstung.

2035 Weltweite menschliche Sicherheit

• Weltweit fließen immer mehr Ressour- cen aus bisheriger militärischer Verteidi- gung in Investitionen zur Gewährleistung menschlicher Sicherheit.

2040 Friedensdividende

• Für Europa und vielerorts weltweit ergibt sich eine Friedensdividende durch halbierte statt verdoppelte Militärausgaben.

——

11. Lebenswege: Fulbert Steffensky: Die Hoffnung kann lesen

https://www.lebenswege-mad.ch/pdf/fulbert.steffensky_die.hoffnung.kann.lesen.pdf

Die Hoffnung kann lesen

(...)

Hoffen lernt man auch dadurch, dass man handelt, als sei Rettung möglich. Hoffnung garantiert keinen guten Ausgang der Dinge.

Hoffen heißt darauf vertrauen, dass es sinnvoll ist, was wir tun.

Hoffnung ist der Widerstand gegen Resignation, (...).

Sie ist vielleicht die stärkste der Tugenden, weil in ihr die Liebe wohnt, die nichts aufgibt, und der Glaube, der den Tag schon in der Morgenröte sieht.

Fulbert Steffensky