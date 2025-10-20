Interaktiver Vortrag - Vom Lassen der Gewalt

Ullrich Hahn & Eva-Maria Willkomm

Pazifismus – wenn nicht jetzt, wann dann?

Kriege gab es einige in den vergangenen Jahren. Neu ist die Intensität der deutschen Beteiligung, insbesondere durch umfangreiche Waffenlieferungen, und die massive Aufrüstung der Bundeswehr mit dem Ziel, kriegstüchtig zu werden.



Viele Menschen aus der Friedensbewegung sind in ihrer Haltung ins Wanken gekommen. Wir wollen

die Fragen ernst nehmen, aber auch zur Vergewisserung einer pazifistischen Überzeugung beitragen.

Die gegenwärtige politische Situation fordert uns heraus, Position zu beziehen und zu handeln.

Ullrich Hahn ist Rechtsanwalt, Mitglied der Rechtsberater-Konferenz des Vertreters des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen in Deutschland und Präsident des Internationalen Versöhnungsbundes/Deutscher Zweig.

Eva-Maria Willkomm ist Dipl.-Pädagogin und Trainerin für gewaltfreies Handeln, Mitglied im Versöhnungsbund.